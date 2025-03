¿Qué ha sido del reparto de 'Urgencias' después de 30 años de su estreno?

Urgencias, uno de los dramas médicos más influyentes de la historia, ha llegado a HBO Max. Creada por Michael Crichton, autor de Jurassic Park, y producida por John Wells y Christopher Chulack, la serie fue la más nominada a los premios Emmy, con 124 candidaturas y 23 premios, incluido el de mejor serie dramática en 1996.

Estrenada en 1994, marcó un hito en la televisión por su realismo y emoción, mostrando la vida de médicos y personal de un hospital universitario. A lo largo de sus 15 temporadas, la serie catapultó al estrellato a actores como George Clooney. Aunque algunos de sus protagonistas desaparecieron de la vida pública, otros continuaron sus carreras con éxito.

Urgencias sigue siendo una referencia en el género, destacando no solo por su trama, sino por la calidad de su elenco y la dirección que capturó el estrés y la urgencia del entorno hospitalario.

Te traemos algunos de los actores que dieron vida a a ciertos personaje cómo lucen en la actualidad.

Anthony Edwards - Mark Greene

Anthony Edwards, conocido por 'Top Gun', se unió a 'Urgencias' como el Dr. Greene, liderando el hospital hasta su muerte. Luego, participó en series y películas como 'Zodiac' y 'Billions'.

Julianna Margulies - Carol Hathaway

Margulies, conocida por 'Urgencias', destacó en cine con 'Barco Fantasma' y 'Serpientes en el avión'. Su rol más destacado fue en 'The Good Wife'. Recientemente participó en 'The Morning Show' y 'The Hot Zone'.

Sherry Stringfield - Susan Lewis

Sherry Stringfield, protagonista original de 'Urgencias', regresó al programa después de unos años. Participó en películas como '54' y series como 'La Cúpula' y 'Mentes Criminales'.

Noah Wyle - John Carter

Noah Wyle, como Dr. John Carter en 'Urgencias', fue central en las primeras 11 temporadas. Luego, participó en 'Donnie Darko' y protagonizó 'Falling Skies' por 5 temporadas.

Eriq La Salle - Peter Benton

Eriq La Salle, conocido por 'La escalera de Jacob' y 'El príncipe de Zamunda', destacó como Peter Benton en 'Urgencias'. Luego, participó en '24' y 'La Cúpula' y ahora dirige series.