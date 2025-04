¿Qué ha sido de Bear Grylls, de A prueba de todo?

Bear Grylls fue uno de los personajes que destacó en la televisión en los años 2000, era un exintegrante de las Fuerzas Especiales británicas y uno de los expertos en supervivencia más reconocidos del mundo.

Aunque por muchos años, Grylls estuvo al frente de los programas de supervivencia más destacados de Discovery Channel, el foco en sus proyectos se fue apagando poco a poco, sin embargo actualmente sigue activo y desafiando los límites, pese a los constantes rumores sobre su supuesta muerte.

A sus 50 años, continúa protagonizando aventuras épicas y explorando los entornos más extremos.

Su trayectoria incluye exitosos programas como El último superviviente, Salvajemente famosos, En la isla con Bear Grylls y You vs. Wild. Sin embargo, no han faltado momentos en los que ha estado al límite.

"Puedo enumerar 21 veces en las que debería haber muerto durante los primeros episodios de nuestros programas de televisión. No es un número del que esté orgulloso, pero no sabíamos hacerlo mejor al principio", reveló en una entrevista para BBC Radio 4.

A lo largo de los años, ha sido criticado por quienes aseguran que los riesgos que asume son calculados y que su vida nunca corre un peligro real. Sin embargo, durante sus grabaciones ha enfrentado accidentes graves e incluso shocks anafilácticos debido a su alergia a las picaduras de abejas.

Fuera de la televisión, ha protagonizado hazañas impresionantes, como convertirse en el británico más joven en escalar el Everest a los 23 años o volar en paramotor sobre el Himalaya, desafiando temperaturas extremas y bajos niveles de oxígeno.

¿Cómo ha sido la vida de Bear Grylls fuera de las pantallas?

Además de ser una celebridad de la supervivencia, Grylls ha escrito múltiples libros sobre su vida y sus experiencias extremas. Entre sus decisiones más sorprendentes está su cambio radical en la alimentación.

A pesar de haber sido un defensor del veganismo y haber escrito un libro sobre el tema, recientemente lo abandonó.

"Estoy en contra de los frutos secos, los cereales, el trigo y las verduras. Afectaban negativamente mi salud. Fui un gran defensor del estilo de vida vegano durante años, pero mi salud se hundió", confesó en una entrevista con GQ.

Tras experimentar problemas de salud, exacerbados por la COVID-19, decidió modificar su dieta y ahora sigue un enfoque carnívoro, basado en carne roja y órganos de animales, lo que, según él, le ha permitido recuperar su fuerza y bienestar.

¿Cuáles son los programas actuales de Bear Grylls?

Recientemente, Grylls publicó un nuevo libro titulado Mind Fuel, en el que explora estrategias para desarrollar resiliencia mental, basadas en su experiencia enfrentando desafíos extremos.

También estrenó una nueva temporada de Running Wild, donde desafía a celebridades a vivir experiencias extremas en la naturaleza. No obstante, es consciente de que con la edad, el riesgo de lesiones aumenta. "Por muy buenos que intentemos hacer los programas de televisión, siempre estarán limitados en la cantidad de episodios que podemos producir y las probabilidades cada vez mayores en términos de peligro. Me haré mayor y las probabilidades de lesionarme aumentarán", explicó en una entrevista con BBC Radio 4.

Aun así, su retiro parece lejano. Bear Grylls sigue firme en su propósito de inspirar a otros a desafiar sus propios límites, demostrando que la aventura y la supervivencia son, más que un trabajo, su verdadero estilo de vida.