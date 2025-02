¿Qué ha pasado con Katie Cassidy actriz de Supernatural?

Supernatural comenzó a ser emitida el 13 de septiembre de 2005 por The WB y posteriormente en The CW hasta el 19 de noviembre de 2020 tras 327 episodios transmitidos.

Supernatural narra la historia de los hermanos Sam (Jared Padalecki) y Dean Winchester (Jensen Ackles), quienes recorren los Estados Unidos a bordo de su icónico Impala de 1967, enfrentándose a toda clase de criaturas y entidades sobrenaturales. Desde fantasmas y licántropos hasta brujas, vampiros y demonios, su viaje los lleva a descubrir nuevas y aterradoras amenazas en cada rincón del país.

Con una duración de quince temporadas, Supernatural se ha consolidado como la serie de fantasía más longeva en la historia de la televisión estadounidense y una de las más duraderas a nivel mundial. Con quince temporadas es bastante obvio que cuente con un gran elenco, la actriz Katie Cassidy formó parte de este grupo durante una sola temporada, aquí te contaremos qué ha pasado con la actriz desde que dejó la serie.

¿Quién es Katie Cassidy?

Katherine Evelyn Anita Cassidy, nacida el 25 de noviembre de 1986 en Los Ángeles, California, es una reconocida actriz estadounidense, conocida profesionalmente como Katie Cassidy, o Katie Cassidy Rodgers tras su matrimonio. A lo largo de su carrera, ha dejado su huella en múltiples series de televisión, destacándose en producciones de la cadena The CW como Supernatural, Gossip Girl, Melrose Place, y la serie de CBS Harper's Island.

Además de su trayectoria en televisión, Cassidy ha acumulado una sólida filmografía, especialmente en el género de terror, con participaciones en películas como When a Stranger Calls, A Nightmare on Elm Street, Taken y Black Christmas. Sus trabajos más recientes incluyen la comedia romántica Monte Carlo o mejor conocida como Una princesa por accidente donde compartió créditos con Selena Gomez.

Su último trabajo en la televisión fue en la serie animada 'Vixen' de 2016 donde participó en solo tres episodios, mientras que en el cine partició en A Royal Christmas Crush como la protagonista.