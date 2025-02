¿Qué ha pasado con Emily Osment, la actriz que dio vida a 'Lily' en Hannah Montana?

Sin lugar a dudas, Emily Osment fue una de las actrices juveniles más exitosas de los años 2000. Todos la recordamos por su papel como Lilly Truscott, la inolvidable mejor amiga de Miley Stewart, interpretada por Miley Cyrus, en la exitosa serie de Disney Channel Hannah Montana.

Este personaje la catapultó a la fama, y su carrera no solo se limitó a la actuación, sino que también se aventuró en el mundo de la música. Pero, ¿qué ha sido de ella desde entonces?

Hija del actor Eugene Osment y hermana de Haley Joel Osment (el famoso niño de El sexto sentido), Emily debutó en la industria a finales de los 90 y principios de los 2000, participando en varias producciones infantiles. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó con Hannah Montana, emitida entre 2006 y 2011, y con sus papeles en las películas Spy Kids 2 y Spy Kids 3-D, que también marcaron su carrera en el cine.

Su trayectoria como actriz

Osment ha continuado su carrera como actriz hasta el día de hoy, destacándose también como actriz de doblaje. En el cine, después de su paso por Hannah Montana, participó en películas como Cyberbully (2011), Kiss Me (2014) y Love Is All You Need? (2016), en las que asumió papeles protagónicos.

Sin embargo, su verdadero punto fuerte han sido las series de televisión y plataformas de streaming como Netflix. A lo largo de los años, ha interpretado papeles principales o recurrentes en exitosas producciones como Young & Hungry (2014-2018), Mom (2015-2016), The Kominsky Method (2018-2021), Pretty Smart (2021) y Young Sheldon (2022), consolidándose como una figura versátil en la pantalla chica.

Incursionó en el mundo de la música

En paralelo a su carrera como actriz, Osment también dio sus primeros pasos en la música a principios de los 2000, grabando sencillos para bandas sonoras de películas de Disney. En 2009, lanzó su primer EP, All The Right Wrongs, que recibió una cálida acogida por parte del público. Al año siguiente, en 2010, debutó con su primer álbum de estudio, Fight or Flight, que incluyó varios temas que lograron posicionarse en las listas de éxitos.

Tras el auge de su fama juvenil, la artista mantuvo su vínculo con la música y ha continuado activa hasta la fecha. Además, como cantautora, ha desarrollado una carrera en solitario bajo el nombre artístico de Bluebiird, explorando nuevas facetas y estilos musicales.