'¿Qué gatos los que visten Loro Piana?': el trend de Belinda que pone a su ex en la mira

Belinda lo hizo otra vez. La cantante no solo estrenó nueva música, sino que también encendió TikTok con un trend que muchos ya catalogan como una indirecta elegante a su exnovio, el empresario Gonzalo Hevia Baillères, heredero del Palacio de Hierro.

El clip viraliza el inicio de su tema “Heterocromía”, y se ha vuelto tendencia por su estética inspirada en Los Aristogatos, pero también por las referencias afiladas que aparecen en la letra:

“¿Qué gatos son los que visten Loro Piana? ¿Qué gatos son los que solo juegan golf? ¿Qué gatos son los que toman Aperol? Naturellement, los Aristogatos”.

Aunque Belinda no menciona a nadie directamente, los usuarios no tardaron en llenar su publicación de comentarios con el nombre de Gonzalo, interpretando las líneas como una crítica sutil a ciertos círculos de clase alta —y específicamente a su ex, conocido por su estilo elegante, afición al golf y vínculos con marcas de lujo.

El trend ha sido celebrado por su originalidad: en él, Belinda se transforma en una versión glam y felina de los clásicos personajes animados, combinando su característico sentido estético con un tono irónico y sofisticado.

Como era de esperarse, el movimiento ya ha sido replicado por cientos de usuarios que recrean la coreografía o se suman al audio para lanzar sus propias indirectas, convirtiendo la canción en algo más que un simple sencillo: en un manifiesto estético con doble filo.

Así, Belinda demuestra que su creatividad no solo vive en la música, sino también en su agudo entendimiento de la cultura digital. Y aunque la polémica esté servida, una cosa queda clara: la reina pop mexicana sabe exactamente cómo dominar la conversación.