¿Qué futbolistas han jugado en Santos Laguna y Mazatlán?

Santos y Mazatlán tuvieron jugadores en común.

Santos disputará la jornada 7 de la Liga MX en contra de Mazatlán, un duelo de visitante que no debería parecer tan complicado para el conjunto Guerrero, no obstante, tras la actual crisis de puntos, la situación podría revertirse a favor de los Cañoneros.

Los Guerreros y los Cañoneros tienen más en común de lo que muchos aficionados piensan, pues ambas escuadras llegaron a compartir futbolistas en distintas etapas de su carrera, unos con más éxito en un equipo que en otro.

¿Qué jugadores han vestido la casaca de Santos y Mazatlán?

Oswaldo Alanís

Alanís, quien es canterano de los extintos Tecos, tuvo un paso por Santos Laguna en el año de 2012, en dicha estancia ganó gran renombre, tanto que distintos equipos de la Liga MX querían sus servicios en la cancha.

Este ganó un título con los Guerreros en 2015 cuando derrotaron a Querétaro en la final del Clausura, siendo titular indiscutible y yéndose a Chivas posteriormente, sin embargo, para 2022, este hizo su llegada a Mazatlán donde tuvo un paso sin pena ni gloria debido a constantes lesiones, actualmente está retirado del futbol profesional.

Ventura Alvarado

El defensa canterano de América que llegó a Santos Laguna en 2017, Ventura Alvarado, tuvo un paso efímero y poco atractivo con los albiverdes, pues no fue un jugador que marcara la diferencia en la cancha, no acumuló una buena cantidad de minutos y salió un año después de la institución.

Posteriormente hizo su llegada a Mazatlán en 2023, conjunto con el que milita al día de hoy y es titular constante, la carrera del defensa no ha tenido grandes momentos destacados, sin embargo, los Cañoneros le han mostrado su confianza y muestra una regularidad que antes no estaba.

Alonso Escoboza

El éxito de Alonso Escoboza en sus primeros años con Santos es innegable, logró dos campeonatos de Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones mientras militaba para los Guerreros, los verdiblancos lo cedieron a los Xolos en 2016 cuando valía 1.50 millones de euros en el mercado de fichajes, la cifra más alta registrada en su carrera.

Este fue el principio del fin, pues actualmente Escoboza defiende la camisa de los Cañoneros y vive un rendimiento muy inconsistente; a veces juega los 90 minutos, en otro partido se va a la banca y en diversas ocasiones no ha sido ni convocado, por lo que el futuro del canterano santista es incierto.

Walter Gael Sandoval

La estrella formada en Santos que no quiso brillar, Gael Sandoval no sumó ningún título con los Guerreros en su estancia, sin embargo, la habilidad del mediocampista en la cancha era algo que los aficionados no podían negar, dicho rendimiento hizo que llegara a Chivas como un refuerzo sólido, punto donde su nivel futbolístico decayó en gran medida.

Este hizo su llegada a Mazatlán en 2021 y salió en el mismo año, su actitud problemática y diversas polémicas en las que estuvo involucrado provocó que al día de hoy Sandoval no tenga equipo.