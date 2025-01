¿Qué fue de Shaggy Martínez, el jugador que rompió la maldición de Cruz Azul?

El "Shaggy" Martínez fue parte de la alineación que venció la sequía de títulos de la "Máquina".

José Joaquín Martínez, mejor conocido como el "Shaggy", tuvo su estancia en Cruz Azul desde mediados de 2020 cuando Pachuca lo vendió al conjunto de la Noria, sin embargo, lo que el defensa no sabía es que se convertiría en uno de los ídolos del conjunto cementero.

"Shaggy", caracterizado por su estilo humorístico y carismático, dejó huella en Cruz Azul tras haber roto la sequía de campeonatos de los cementeros.

Aquella final del Torneo Guard1anes 2021 fue el partido más memorable del nacido en Ciudad de México, Cruz Azul se enfrentaba a Santos Laguna tras un torneo bastante memorable para la Máquina de la mano de Juan Reynoso, el "Shaggy" entró de cambio por el "Cabecita" Rodríguez y se sumó a la cancha.

Al final, la victoria fue para los de la Noria, quienes superaron a los Guerreros por un marcador global de dos goles por uno, dicho campeonato catapultó a Joaquín con la Máquina, pues anunció su renovación con el cuadro azul hasta su salida a mediados de 2023, donde, según sus palabras, lo dejaron ir por su edad.