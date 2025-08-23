¿Qué fue de Mauricio Clark, exconductor de Hoy?

Espectáculos Entrevistas La Casa de los Famosos México Famosos Series Shakira en Torreón

Entre las adicciones, la polémica y el silencio en redes, así se conoce su paradero

EL SIGLO

El nombre de Mauricio Clark, recordado por su participación como conductor y reportero de espectáculos en Hoy, ha vuelto a surgir luego de que Odalys Ramírez hablara de él en entrevista con Yordi Rosado. La también conductora reveló que durante varios años compartieron una estrecha amistad que terminó de golpe, marcada por la lucha de Clark contra las adicciones.

Ramírez describió cómo la enfermedad lo llevó a un ciclo doloroso para él y quienes lo rodeaban:

“No contestaba, nos preguntábamos si estaba vivo. Llegaba tarde, lo regañaban, se desahogaba conmigo, y yo lo abrazaba. Fue un círculo vicioso”, relató.

La conductora agregó que, tras intentar apoyarlo incluso en el plano profesional, la relación se fue apagando hasta perder todo contacto. Según dijo, lo último que supo es que en 2020 él conoció a su bebé poco antes de internarse en una rehabilitación, y después se disipó la comunicación. “Sé que está vivo, pero no más”, reconoció.



Una vida marcada por adicciones y controversias


Clark, quien fue figura clave de la cobertura de espectáculos en Televisa, enfrentó más de una década de adicción a las sustancias, situación que lo llevó a someterse a una cirugía reconstructiva de nariz en 2017.


En 2018 reapareció en los medios con fuertes declaraciones: aseguró que había dejado de ser homosexual tras un “exorcismo” y comenzó a promover las llamadas “terapias de conversión”, lo que lo colocó en el centro de la polémica.


Su cambio de nombre y últimas apariciones


El 21 de enero de 2020 anunció públicamente que dejaba atrás el nombre de Mauricio Clark para identificarse como Franco Clark, en honor a su padre, Fausto Franco.


Ese mismo año tuvo sus últimas intervenciones en televisión: primero en el programa Hoy, donde pidió disculpas “de corazón” por actitudes pasadas, y después en Multimedios, de donde salió tras expresar su postura contra el aborto.




Más tarde se dedicó a impartir conferencias sobre adicciones y orientación sexual, pero la pandemia afectó sus ingresos. Intentó con una aplicación de saludos de famosos y, según se difundió, también trabajó como chofer para sostenerse económicamente.


Su ausencia en redes


Desde el 25 de junio de 2020 no ha publicado nada en sus redes sociales, lo que ha aumentado el misterio sobre su vida actual.


               
               


               

               
               

               
               
               
