¿Qué fue de Ana Winocur? La periodista que marcó una época en la televisión mexicana

En su momento, Ana Winocur fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión mexicana. Durante casi dos décadas, su presencia en Hechos Meridiano y otros espacios informativos de TV Azteca la convirtió en una figura cercana para millones de televidentes. ¿qué fue de ella tras su salida de la pantalla y qué llevó a su inesperado fallecimiento en 2017?

Nacida en la Ciudad de México el 16 de octubre de 1972, Ana egresó de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y se unió a TV Azteca en 1994 como reportera de la fuente política y policiaca. Su estilo directo, su compromiso con el rigor informativo y su presencia fuerte frente a la cámara la llevaron a convertirse en conductora principal de noticieros como Hechos Sábado, Hechos 7 y, especialmente, Hechos Meridiano, donde compartió pantalla con Jorge Zarza.

A lo largo de su carrera, Ana demostró no solo conocimiento periodístico, sino una firme ética profesional.

A pesar de su éxito en televisión, Ana decidió retirarse de los medios en sus últimos años para enfocarse en su vida personal. Su motivación principal fue la maternidad.

“Mi hijo es lo primero. Eso no significa que no disfrute mi trabajo, porque es lo que me apasiona”, expresó en una entrevista en 2010.