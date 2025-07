¿Qué está pasando entre Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno?

Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno, dos figuras representativas de la televisión mexicana, fueron una de las parejas más mediáticas de los años 90. Su relación comenzó durante la grabación de la telenovela "La Dueña", que rápidamente cautivó a la audiencia no solo por su química en pantalla, sino por las especulaciones sobre su romance fuera de los sets.

Ambos actores, con una exitosa carrera en la televisión y el cine, compartieron momentos de alegría y también de crisis en su relación; estuvieron casados entre 1995 y 1997, la misma Klitbo ha descrito como una montaña rusa emocional esta etapa: “Nos llevábamos al cielo y al infierno en un mismo día”.

A pesar de las tensiones propias de una vida pública, la pareja continuó junta durante varios años. Sin embargo, como muchas relaciones en el mundo del espectáculo, la de Klitbo y Gattorno no estuvo exenta de obstáculos. Hasta que en 2002 por diferencias personales, la presión mediática y los propios retos emocionales llevaron a su ruptura decidieron separarse.

¿Van a volver a estar juntos?

Sin embargo hace unos días en una entrevista para TV y Novelas Cynthia reveló que su expajera, Francisco vive temporalmente con ella aprovechando su estancia en México. Aunque comparten la misma vivienda, la actriz aclaró que no están juntos como pareja. "Vive en mi casa, pero no dormimos juntos. No somos pareja. Nosotros tenemos más de 20 años diciéndole a los medios que no andamos. Sólo somos muy buenos amigos… pero la gente se ilusiona con la idea de que sí”, dijo.

¿Cómo es la convivencia entre Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno?

A pesar de la ruptura, la amistad entre ellos sigue siendo sólida y llena de complicidad. En una conversación con ¡HOLA! Américas, Cynthia destacó que tienen muchos gustos en común, como el amor por las motos, los deportes acuáticos y la aventura. "Nos parecemos mucho en nuestra forma de pensar y en nuestro carácter, por eso hoy somos como dos grandes hermanos", comentó la actriz.

A pesar de la cercanía y la buena relación que mantienen, Cynthia dejó claro que no hay ninguna posibilidad de que retomen su relación romántica. "No hay chance de volver como pareja. Llevamos más de 30 años de amistad, y eso va más allá de lo romántico. Es un vínculo de vida", afirmó.

Los rumores sobre una posible reconciliación continúan, pero ambos siguen firmes en su decisión de mantener su amistad, priorizando sus proyectos personales y profesionales. Mientras Cynthia comparte abiertamente sus sentimientos sobre Gattorno, él se mantiene más reservado, aunque el cariño mutuo sigue siendo evidente.

"Para mí, hasta ahora, Francisco ha sido el amor de mi vida. Siento que nuestra conexión trasciende esta vida; nuestra relación es de muchas vidas, porque hay algo que nos une", dijo Cynthia, expresando lo profundo de su vínculo con él.

Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno son un ejemplo de madurez emocional y de cómo las relaciones trascienden en nuestra vida.