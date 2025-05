¿Qué es el síndrome de 'nido vacío'? Galilea Montijo dice padecerlo

Galilea Montijo está feliz por los cambios que ha tenido la vida de su hijo Mateo, fruto de su matrimonio con su ahora ex Fernando Reina, sin embargo, no oculta que ha pasado por momentos difíciles y tristes al sentir cómo se le está yendo su hijo, pues a sus 13 años ya no vive con ella.

Aunque por el momento Mateo decidió vivir con su padre en Acapulco, la conductora de "Hoy" considera que seguramente pronto regresará con ella a la Ciudad de México.

"Ahorita está con el papá, el día de mañana seguro se viene para acá, los niños así son; no te queda más que apoyarlos y cuando ellos toman sus propias decisiones, es como de '¿en qué momento se fue mi bebé?'", reconoció.

Ayer sorprendió la presencia del adolescente en el matutino de Televisa, donde se integró a una dinámica, el momento fue muy disfrutado por Galilea, quien no se resistió a abrazarlo.

¿Qué es el síndrome de 'nido vacío'?

Galilea Montijo es una madre presente y trata de acompañar a su hijo en los momentos importantes, así lo ha dicho su exmarido Fernando Reina, y la conductora ha dejado prueba de ello en redes, donde suele subir fotos y momentos con su hijo.

Como cuando lo acompañó en las pruebas de futbol, pues Mateo desea incursionar de manera profesional en este deporte; la conductora también la ha hecho de "chaperona" entre su hijo y su crush, la actriz de Televisa Tania Nicole, quien los ha acompañado a conciertos y a salidas a comer.

"Como mamá tienes que aprender a respetar las edades, las etapas... y Mateo está en una etapa muy linda, los dos tienen 13 años y Nicole es una niña preciosa, súper linda", expresó.

Sin embargo, Montijo no puede creer que su Mateo ya hasta ande en plan ligador, en un reciente encuentro con la prensa habló de su sentir al ver que su hijo ya anda en todos lados, como un adulto.

Admitió que el hecho de que ahora esté ella sola en casa, sin él, le entra lo del llamado "nido vacío".

El síndrome del nido vacío es un fenómeno psicológico que afecta principalmente a los padres o tutores cuando sus hijos se independizan y abandonan el hogar familiar. Se caracteriza por una sensación general de soledad, tristeza, vacío y pérdida, que surge al cambiar la dinámica familiar y el rol parental cotidiano.

"Es súper difícil, te entra el síndrome de nido vació, de '¿y mi bebé dónde está?'; es una etapa difícil, pero has de cuenta que yo voy, él viene, todas las noches estamos en contacto, todo el día; sé que está ahí y sabe que estoy acá; ahora no sé por qué le está dando de venir mucho", expresó.

Galilea Montijo intenta, junto a su novio, el modelo Isaac Moreno, convertirse en madre por segunda vez, pero admite que, aunque son muchas las opciones para poder lograrlo, considera el tiempo y el dinero con el que cuenta para ello, pero espera dar pronto la buena noticia.