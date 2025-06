¿Qué es el melasma, la enfermedad incurable que sufre Michelle Salas?

Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, reveló a sus seguidores un desafío de salud con el que ha lidiado durante años. A través de su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria compartió que padece melasma, una condición dermatológica que causa manchas oscuras en la piel, especialmente en zonas expuestas al sol.

En una publicación reciente, Michelle Salas compartió que, junto a su doctora, ha desarrollado un plan para manejar esta condición. La modelo relató que las manchas comenzaron a manifestarse hace algunos años y, aunque no pueden eliminarse por completo, es posible controlarlas con el tratamiento y cuidado adecuados.

“Desde hace un par de años me empezaron a salir manchas de sol y, la verdad, ha sido súper frustrante porque no es algo que se quite por completo, pero que sí se puede mantener bajo control”, expresó en su mensaje.

MÁS INFORMACIÓN Renuncian dos ejecutivas de Miss Universo tras graves acusaciones

Melasma: qué es, qué riesgos implica y cómo se trata

El melasma es una condición cutánea que se manifiesta mediante manchas oscuras o hiperpigmentadas, principalmente en zonas expuestas al sol como el rostro, cuello y brazos. Estas manchas suelen ser simétricas y afectan con mayor frecuencia a mujeres, aunque también pueden presentarse en hombres.

Su origen está vinculado a un exceso en la producción de melanina, el pigmento responsable del color de la piel. Factores como la exposición solar prolongada, cambios hormonales (como los ocurridos durante el embarazo o por el uso de anticonceptivos), predisposición genética y otros desencadenantes contribuyen a su aparición.

El melasma no representa un riesgo para la salud, ya que es una condición exclusivamente estética y no está vinculada a enfermedades graves como el cáncer de piel. No obstante, su impacto puede ir más allá de lo físico, afectando el bienestar emocional al generar problemas de autoestima o ansiedad en quienes lo padecen.

MÁS INFORMACIÓN Pepe Madero y Mijares, el dueto que nadie esperaba, ¿de qué habla su canción?

Un dueto que nadie esperaba ha llegado para innovar en la música