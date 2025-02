¿Qué dijo Tano Ortiz tras la primera victoria de Santos en el Clausura 2025?

Santos Laguna sumó sus primeros tres puntos de este Clausura 2025.

152 días tuvieron que pasar para que Santos Laguna le volviera a brindar una alegría a sus aficionados y qué mejor que de local, los Guerreros lograron la victoria tras un doblete de Bruno Barticciotto que deja buenas sensaciones de cara a los próximos partidos de los verdiblancos.

Posteriormente al encuentro entre los Guerreros y los Zorros, Tano Ortiz fue el encargado de atender a los medios a través de una conferencia de prensa, charla que comenzó con el dirigente de Santos haciendo hincapié en que no ha sido el mejor duelo que han tenido pero se logró sacar el resultado.