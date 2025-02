¿Qué dijo 'Tano' Ortiz previo al partido de Santos vs Cruz Azul?

Fernando Ortiz aseguró que la actitud de los jugadores de Santos para el partido contra Cruz Azul no será debatible; tienen que conseguir la victoria.

Santos se enfrentó a Mazatlán en la pasada jornada 7 del Clausura 2025, partido donde los Guerreros mostraron ligeramente una cara distinta a lo que habían sido en las primeras fechas de este edición de la Liga MX, el empate se sintió como una victoria, por lo menos así lo describió el "Tano" Ortiz en la conferencia post partido.

Cuando lo cuestionaron sobre su próximo duelo contra la Máquina, el estratega de los Guerreros reconoció su situación y aseguró que se enfrentarán a un gran rival que se ha recuperado poco a poco de los estragos causados por la salida de Martín Anselmi.

Para concluir, Fernando Ortiz respondió a una pregunta relacionada al hecho que no han ganado en casa, señaló que el equipo tiene total conocimiento de la situación y la actitud contra Cruz Azul será innegociable; tienen que ganar.