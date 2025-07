¿Qué dijo Larcamón del debut de Cruz Azul en el Apertura 2025

La noche en Ciudad Universitaria fue una mezcla de ilusión y realidad para Cruz Azul. Con el debut oficial de Nicolás Larcamón como director técnico, la afición esperaba una presentación contundente.

Sin embargo, el equipo celeste no logró pasar del empate 0-0 frente a Mazatlán, en un partido trabado, con pocas emociones y muchas imprecisiones, que dejó insatisfechos tanto a la tribuna como al cuerpo técnico.

Al término del encuentro, Larcamón no esquivó la autocrítica.

“Me quedo, principalmente, con la disposición de los jugadores: los de selección, las incorporaciones… Todos quisieron estar, incluso algunos con molestias. Eso habla del compromiso”, destacó.

Aunque valoró esa actitud, el estratega argentino reconoció que hubo aspectos por mejorar.

“Tuvimos fases donde se vio lo que queremos mostrar, pero contra bloques bajos como el que planteó Robert (Dante Siboldi), es fundamental capitalizar las pocas opciones que se presentan. Después, el partido se complica”, explicó.

Sobre las limitaciones ofensivas del equipo dijo: “Tenemos que crecer mucho en nuestra capacidad de generar profundidad, incluso cuando hay pocos espacios. Son partidos trabados, y necesitamos herramientas para romper ese tipo de planteamientos”.

A pesar del poco tiempo de trabajo con el grupo completo, Larcamón no busca excusas. “Estamos iniciando un proceso y llevamos pocos días con todos. No es pretexto. Me hago cargo y asumo la responsabilidad”, afirmó con firmeza.

Mirando hacia el futuro, el técnico mostró confianza en el proyecto. “Esto es semana a semana, partido a partido. Claro que queríamos ganar, sobre todo por la gente. Pero sabemos que el crecimiento vendrá con trabajo”, concluyó, convencido del potencial del plantel y del cuerpo técnico para responder a las expectativas en este Apertura 2025.