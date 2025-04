¿Qué dijo Jaime Lozano sobre su posible llegada a Chivas?

Chivas fue eliminado de la Liga MX luego de empatar ante Atlas en la última jornada del actual Clausura 2025.

Una crisis en Chivas invade el banquillo tras la salida de Gerardo Espinoza del conjunto rojiblanco, esto tras el fracaso del club de Guadalajara en el Clausura 2025 tras no consolidar su pase al repechaje, por lo que las alarmas se encendieron en el Rebaño Sagrado.

En la era de Amaury Vergara, han habido 10 técnicos que han dirigido al conjunto rojiblanco, no obstante, ninguno de ellos ha logrado consolidarse con un título, lo que también refleja las deficiencias tanto en el banquillo como en la plantilla de jugadores.

¿Qué dijo Jaime Lozano sobre la posibilidad de dirigir a Chivas?

En recientes semanas se ha viralizado el rumor sobre de que Jaime Lozano, quien ya tuvo un paso por la Selección Mexicana, podría ser el nuevo entrenador del Rebaño Sagrado.

Asimismo, el entrenador estuvo como invitado en la Kings Leagues Américas, donde fue cuestionado sobre la posibilidad de ser el nuevo entrenador de un presidente de la liga de futbol 7, pues recordemos que "Chicharito" Hernández es el "presi" del Olimpo United, por lo que no evitó la pregunta y señaló que sería una experiencia agradable.

"Todo es posible, ojalá, sería una gran oportunidad, una muy bonita experiencia y el equipo que dices (Chivas) es uno de los más queridos también en todo México"

¿Cómo es la relación de Jaime Lozano con "Chicharito" Hernández?

Además de asegurar que es fanático de Olimpo United, equipo de Javier Hernández, el director técnico señaló que tiene una gran admiración por "Chicharito", no obstante, no existe una amistad con él ya que no ha habido mucho acercamiento.

"Lo admiro, lo conozco muy poco. En alguna ocasión me tocó ir a verlo al Santiago Bernabéu, pero no tenemos una relación de amistad".