¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre cambios a reforma contra nepotismo y la no reelección?

La presidenta Claudia Sheinbaum se confrontó con reporteros quienes cuestionaron que Morena y aliados aprobaron su reforma contra el nepotismo y la no reelección pero con una modificación para que entre en vigor hasta 2030 y no 2027, como ella había propuesto originalmente.

"Mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027, entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de la alianza del Movimiento (Morena, PVEM y PT) acordaron que fuera hasta 2030, entonces allá es una decisión de los senadores y los diputados".

Afirmó que lo importante era que quedara en la Constitución y planteó que "se va a ver muy mal aquel que lo haga en 2027".

Descartó que pueda aprobarse para este año ya que tiene que pasar por la Cámara de Senadores, de Diputados y la mayoría de los Congresos locales.

"Espera" que para el 2027, Morena no ponga a ningún familiar.

Un reportero le señaló que Fernández Noroña planteó que el cambio se dio "porque el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo (PVEM), decía que su esposa participe en el proceso por la sucesión al gobierno de 2027".

Le señaló que los senadores cambiaron su propuesta "para consumar un acto más de nepotismo, como diciendo la última y nos vamos".

La presidenta trató de justificar que por ser una alianza debían contarse con los votos de quienes se oponían, pese a que durante la discusión el PRI, PAN y MC afirmaron que apoyarían el proyecto, excepto con el cambio a 2030, e incluso con impactos más profundos como extenderse a la administración federal, el Poder Judicial y otras propuestas.

Citó al expresidente López Obrador, diciendo que "la política es optar entre inconvenientes", expresando que "a veces no es lo que deseas sino lo que se puede hacer".

Así explicó Fernández Noroña que reforma entre en vigor hasta 2030

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció la crítica hacia los cambios hechos a la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el nepotismo y la no reelección, ya que para aprobarla Morena tuvo que ceder que entrara en vigor hasta el 2030 y no 2027, como había propuesto Sheinbaum.

“Es evidente, el Verde tenía interés por el gobierno de San Luis Potosí, de hecho fue aludida la senadora Ruth (esposa del actual mandatario estatal Ricardo Gallardo), le contestó a Marko Cortés, que estuvo repartiendo mandobles, pero cuando lo agarró Ascencio lo hizo pinole”.

González Silva está perfilada a ser gobernadora de San Luis Potosí por ser senadora, explicó Noroña, agregando que durante el debate también que “les pegaron” a Saúl Monreal y a Félix Salgado, porque ambos son parientes de actuales gobernadores.

Fernández Noroña justificó que debía “cuidarse” la unidad de la coalición, “Era eso o no pasaba la reforma, para decirlo claro, por si alguien no está entiendo lo que digo”.

El senador reiteró “Era 2030 o no era, para ponerlo en lenguaje llano, por eso dije que había una elección fuerte hoy, pero parece que hay que hacerles dibujitos a algunos, porque no solo no entienden, sino en cima se indignan ‘Qué barbaridad, cómo es posible que no puedan imponerle a alguien que haga algo que no quiere hacer’".