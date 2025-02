¿Qué dice la carta con la que el 'Mayo' Zambada pidió su repatriación?

Recién trasladado a Estados Unidos, el capo Ismael Zambada García, "El Mayo", rechazó tener contacto con el consulado general de México en Nueva York, debido al "estado de shock y confusión" en el que se encontraba por lo sucedido en julio del año pasado.

Así lo admitió el líder de la facción de "La Mayiza" del Cártel de Sinaloa en la carta que envió a la representación diplomática mexicana en dicha ciudad, en la que advierte que si "el gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda".

"No obstante, en la temporalidad en que fui trasladado de manera ilegítima a los Estados Unidos de América, se me otorgó la posibilidad de tener contacto con esta Representación Consular y la misma fue denegada por el suscrito en razón del estado de shock y confusión en el que me encontraba. La primer petición que, en realidad, resulta la aplicación de un derecho fundamental, es la solicitud de entrevista privada con esta representación consular, en presencia de mis abogados y asesores jurídicos, a fin de poder ejercer de manera adecuada mi derecho de defensa".