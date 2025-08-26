Espectáculos Famosos Taylor Swift Entrevistas

¿Qué dice el acuerdo prenupcial de Nodal sobre una posible traición a Ángela Aguilar?

Una cláusula prenupcial podría definir el rumbo de la relación entre ambos cantantes

LUCERO ESQUIVEL

La polémica sigue rodeando a Christian Nodal y Ángela Aguilar tras la filtración de presuntos audios que sugieren una posible infidelidad por parte del intérprete de "No te contaron mal". 

Aunque no se ha confirmado la autenticidad de estas grabaciones, se ha revelado la existencia de un contrato prenupcial que establece severas sanciones en caso de comprobarse una traición.

¿Nodal le fue infiel a Ángela?

Los rumores comenzaron tras la supuesta filtración de audios donde Nodal le coquetea a una fan, pese a esto, no existe evidencia contundente de que el cantante haya sido infiel, y en redes sociales la pareja se ha mostrado unida, buscando frenar las especulaciones.

También el historial sentimental de Nodal ha estado marcado por la controversia, donde sus rupturas con Belinda y Cazzu también estuvieron rodeadas de rumores de engaños, lo que ha alimentado aún más la atención mediática sobre su actual matrimonio con Ángela Aguilar.

Han asegurado que Nodal podría estar siendo problemas con su nueva familia

¿Qué sucede con el acuerdo prenupcial de Ángela y Nodal?


Según información divulgada por Michelle Ruvalcaba, el documento firmado por la pareja establece que Nodal deberá pagar 12 millones de dólares si incurre en infidelidad antes de 2027


Además, este acuerdo prevé que, de comprobarse la falta, se proceda a un divorcio inmediato, la cláusula habría sido iniciativa de Pepe Aguilar, padre de Ángela, quien buscó proteger los intereses de su hija. 


De acuerdo con Ruvalcaba, el contrato exige que el matrimonio dure al menos tres años sin que ocurra ninguna traición, no obstante, la autenticidad del documento aún no ha sido confirmada, y se especula que las imágenes filtradas podrían haber sido editadas.

¿Qué implica legalmente un acuerdo prenupcial?


En términos legales, un acuerdo prenupcial es un contrato que define condiciones para la división de bienes y consecuencias en caso de divorcio. 


Aunque en México estos acuerdos no son tan comunes como en Estados Unidos, pueden tener validez si ambas partes consienten y se registran correctamente ante un notario o autoridad competente.


               
               


               

               
               

               
               
               
