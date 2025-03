¿Qué apellidos reciben la pensión del bienestar del 10 al 27 de marzo?

La Pensión del Bienestar es un programa que beneficia a adultos de 65 años o más mediante el pago de 6 mil 200 pesos bimestrales. Para entregarlo, el Gobierno de México emplea un calendario que, según la letra del apellido, indica cuáles son los días de pago.

Cada pago se realiza a través de depósitos en las Tarjetas del Bienestar, los cuáles comenzaron desde el 3 de marzo y finalizarán hasta el 27 del mismo mes.

Hasta el momento, el pago ya debió ser depositado en la cuenta de aquellas personas cuyo primer apellido principia con las letras de la A a la F, en orden alfabético.

De acuerdo con el calendario oficial compartido a través de las redes de X por la Secretaría de Bienestar, estas son las fechas destinadas al pago de la pensión por orden alfabético correspondiente al bimestre marzo-abril.

LETRA - FECHA

G Lunes 10 de marzo

G Martes 11 de marzo

H, I, J, K Miércoles 12 de marzo

L Jueves 13 de marzo

M Viernes 14 de marzo

M Martes 18 de marzo

N, Ñ, O Miércoles 19 de marzo

P, Q Jueves 20 de marzo

R Lunes 24 de marzo

T, U, V Miércoles 26 de marzo

W, X Y, Z Jueves 27 de marzo

La pensión del Bienestar puede cobrarse en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o en otras instituciones bancarias con una comisión extra. De igual forma, puede cobrarse en ventanilla del Banco del Bienestar.

Para cobrarla en ventanilla es necesario llevar la Tarjeta del Bienestar y una identificación oficial vigente como la INE. Luego, deberá acudir al Banco del Bienestar, dirigirse a ventanilla y mencionar que desea cobrar la pensión.

Luego de validar la información, procederán a realizar el pago de la pensión.

La Secretaría de Bienestar detalla que los adultos mayores que residen en Durango y Veracruz recibirán un pago doble en marzo debido a la veda electoral a causa de las elecciones estatales que se encuentran programadas para el primero de junio.

Es por ello que el pago correspondiente al bimestre de mayo-junio será adelantado con el fin de garantizar que los beneficiarios cuenten con su apoyo. Entonces, los adultos mayores de Durango y Veracruz recibirán 12 mil 400 pesos en marzo.

