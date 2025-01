¡Que ahora sí! Hospital IMSS-Bienestar de Matamoros concluirá el 15 de febrero

La nueva fecha de terminación de la construcción del Hospital Rural número 79 del IMSS-Bienestar de Matamoros, Coahuila será el 15 de febrero del presente año, casi seis meses después de la fecha programada inicialmente.

Aunque no se especificó la fecha para el inicio de operaciones, pese al retraso que tuvo el presupuesto aplicado que se mantuvo en poco más de 377 millones de pesos.

Por parte de la Dirección de Administración y la Unidad del Programa IMSS-Bienestar se recibió un oficio, con fecha de 31 de diciembre del 2024, tras la solicitud con folio 330018024039666 que se hizo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), “Por cuanto hace a "... ¿cuál es la nueva fecha de conclusión, la inversión total y para qué fecha está proyectado que empiece a atender a la derechohabiencia.?.." (Sic), Se comunica lo siguiente: Fecha de conclusión: 15 de febrero de 2025. La inversión correspondiente a obra es por un importe de 377,501,064.59."(Sic).

También se pidió indicar si ya se contrató al personal que laborará en dicho hospital y si no es así, señalar si se iniciará con algún proceso de contratación o si se lanzará una convocatoria y la respuesta que se tuvo de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar fue; “la División de Recursos Humanos informa que el Hospital de Matamoros en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Coahuila, ya cuenta con plantilla de personal activa con corte al 15 de noviembre de 2024; y a la fecha de petición no se tiene contemplado nuevas contrataciones." (Sic).

Luis Fernando Ramírez (EL SIGLO DE TORREÓN)

Primer oficio

En el oficio que envió la Unidad del Programa IMSS-Bienestar en el Estado de Coahuila, el 6 de febrero del 2024, tras la primera solicitud de información que el Siglo de Torreón realizó con folio 330018024000804 se especificó lo siguiente: “El procedimiento fue a través de la Licitación No. LO-50-GYR-050GYR119-T-39-2023, se dio el fallo el 17 de octubre del 2023; declarando ganadora a la empresa Construcciones y Acabados MOHUSA S.A. de C.V. en participación conjunta con AROT CURT SNOC POBLANA S.A. de C.V., por un monto de $377,501,064.5984 con IVA. El periodo de ejecución es de 300 días naturales, del 31 de octubre de 2023 al 31 de agosto de 2024 (aproximadamente)”.

Por su parte, el Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria de la Jefatura de Servicios Administrativos del OOAD Coahuila, a través del oficio 05.03.29.61.1100/003/23 DCPI, señaló: "El procedimiento de contratación fue por Licitación Pública, la fecha programada de conclusión es agosto de 2024, aproximadamente, sin embargo, no se tiene fecha de entrada de funciones del hospital, la obra de sustitución se edificará en un solo nivel, la superficie de construcción es de 6,665m2 y 5,154 m2 de estacionamiento”.

En ese oficio también se especifica que se pretende otorgar atención médica hasta a 120 mil 816 personas registradas en el Padrón de Beneficiarios del Programa IMSS-Bienestar distribuidas en los municipios de Torreón, Matamoros, Cuatro Ciénegas, Sierra Mojada, Ocampo, San Pedro, Francisco I Madero y Viesca.

Se resalta que, con las nuevas instalaciones se mejorará significativamente el servicio ya que contará con las siguientes áreas:

Urgencias con dos consultorios (urgencias generales y obstétricas), cinco camas de observación para adultos y dos camas para niños, así como una sala de choque.

con dos consultorios (urgencias generales y obstétricas), cinco camas de observación para adultos y dos camas para niños, así como una sala de choque. En al área de Consulta Externa habrá cinco consultorios de Medicina Familiar; seis consultorios de especialidad (Pediatría, Cirugía, Gineco Obstetricia, Otorrinolaringología, Oftalmología y Traumatología); un consultorio de nutrición, de trabajo social y de Psicología; un área de DIT (Desarrollo y Estimulación Temprana); área del CARA (Centro de Atención Rural al Adolescente); de Medicina Preventiva; farmacia; archivo clínico; oficina de enseñanza; oficina analista; de acción comunitaria; así como una oficina de Vigilancia Epidemiológica.

habrá cinco consultorios de Medicina Familiar; seis consultorios de especialidad (Pediatría, Cirugía, Gineco Obstetricia, Otorrinolaringología, Oftalmología y Traumatología); un consultorio de nutrición, de trabajo social y de Psicología; un área de DIT (Desarrollo y Estimulación Temprana); área del CARA (Centro de Atención Rural al Adolescente); de Medicina Preventiva; farmacia; archivo clínico; oficina de enseñanza; oficina analista; de acción comunitaria; así como una oficina de Vigilancia Epidemiológica. En tanto que en el Área de Hospitalización contará con un área de adultos, (incluye aislados), central de enfermería, área de preparación de medicamentos, de hospitalización pediátrica, (incluye aislados), un espacio asignado para la preparación de medicamentos, unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y una Sala de Terapia Intermedia.

contará con un área de adultos, (incluye aislados), central de enfermería, área de preparación de medicamentos, de hospitalización pediátrica, (incluye aislados), un espacio asignado para la preparación de medicamentos, unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y una Sala de Terapia Intermedia. Asimismo, el Área de Tococirugía, con dos quirófanos, sala de recuperación, sala de expulsión, central de esterilización de equipos, laboratorio, rayos X y ultrasonido y un albergue comunitario con 30 camas.

Donación del Terreno

En 2020, el entonces alcalde Horacio Piña, anunció la donación del terreno, pero fue un año después, en octubre del 2021 que se formalizó la entrega legal del predio, cuya extensión es de 29 mil 232 metros cuadrados, ubicado por la carretera libre a Saltillo, en la colonia Santa Cecilia, muy cerca del área conocida como "Las Meloneras", pero fue hasta finales de octubre del 2023 que, bajo la administración de Miguel Ángel Ramírez López, iniciaron los trabajos de desmonte y nivelación del terreno.

Se anunció y la obra se "estancó" por el Covid

El anunció de la obra fue el 27 de septiembre del 2019 cuando el ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, el ex gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís y el ex alcalde Horacio Piña, visitó el viejo Hospital Rural de Matamoros en medio de una gira de trabajo que lo trajo a La Laguna.

“Visitamos el Hospital Rural Matamoros, en Coahuila, para continuar nuestra gira de supervisión a unidades médicas del IMSS Bienestar. Nos comprometimos a solucionar el déficit de especialistas en todo el país. En el caso de este programa, necesitamos mil 300 y solamente tenemos 661. Tenemos que resolver que no falten los médicos. Ya estamos estableciendo un tabulador especial para que ganen más los que trabajen en zonas apartadas de las capitales. Este hospital, el número 62 de 80 que tenemos contemplado recorrer es el más reducido en espacios. Nos hemos propuesto mejorar su infraestructura y levantar todo lo que dejaron tirado”, fue parte del discurso del mandatario nacional en esa visita.

Fue en febrero del 2020, cuando comenzó la pandemia de COVID-19, que el Gobierno Federal “congeló” los proyectos, ya que, se dijo que el presupuesto asignado para las obras que se tenían contempladas realizar se había reasignado para la atención de la contingencia sanitaria.