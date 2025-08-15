Internacional Donald Trump Israel-Palestina Ucrania Pemex

Putin elogia a EUA previo a la cumbre

efe

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, alabó los "enérgicos y sinceros" esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a los combates en Ucrania, en víspera de la cumbre en Alaska con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

EUA "realiza, bajo mi punto de vista, esfuerzos muy enérgicos y sinceros para poner fin a las acciones militares y a la crisis" en Ucrania, dijo Putin al comienzo de una reunión extraordinaria con la plana mayor del Gobierno y del Kremlin.

Putin subrayó que dichos esfuerzos también están dirigidos "a alcanzar un acuerdo que responda a los intereses de todas las partes implicadas en este conflicto".

"Y para crear las condiciones a largo plazo para la paz entre nuestros países y en Europa y el mundo, en conjunto, si en la próxima etapa logramos un acuerdo en materia de control sobre armamento estratégico ofensivo", añadió, en alusión al última tratado de desarme nuclear entre Rusia y EUA el START III, que expira en 2026.

Putin subrayó que la reunión con los más altos funcionarios del país fue para informarles sobre "cómo va el proceso negociador sobre la crisis ucraniana y cómo van las negociaciones bilaterales con la delegación ucraniana".


En las imágenes se podía ver a los ministros de Exteriores, Defensa y Finanzas, que acudirán a la cumbre mañana, viernes, en Alaska, además del jefe del Estado Mayor del Ejército, Valeri Guerásimov.


Según informó el Kremlin, Putin y Trump comenzarán a las 11.30  hora local (09:00 de la CDMX) del viernes su cumbre en una base militar en Alaska.



               
               


               

               
               

               
               
               
