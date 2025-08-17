Internacional Ucrania Israel-Palestina Donald Trump Ucrania-Rusia

Ucrania

Putin acepta que EEUU y Europa podrían ofrecer garantías de seguridad a Ucrania

Putin acepta que EEUU y Europa podrían ofrecer garantías de seguridad a Ucrania

Putin acepta que EEUU y Europa podrían ofrecer garantías de seguridad a Ucrania

AP

El líder ruso Vladímir Putin acordó en su cumbre con el presidente Donald Trump que Estados Unidos y sus aliados europeos podrían ofrecer a Ucrania una garantía de seguridad similar al mandato de defensa colectiva de la OTAN como parte de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra, dijo un funcionario estadounidense el domingo.

El enviado de Trump, Steve Witkoff, quien participó en las conversaciones el viernes en una base militar en Alaska, dijo que “fue la primera vez que escuchamos a los rusos aceptar eso” y lo calificó como “un cambio de juego”.

“Logramos ganar la siguiente concesión: que Estados Unidos podría ofrecer una protección similar al Artículo 5, que es una de las verdaderas razones por las que Ucrania quiere estar en la OTAN”, dijo Witkoff en “State of the Union” de CNN.

Witkoff ofreció pocos detalles sobre cómo funcionaría tal arreglo. Pero parecía ser un cambio importante para Putin y podría servir como una solución a su profunda objeción a la posible membresía de Ucrania en la OTAN, que Kiev ha buscado durante mucho tiempo.

Se esperaba que fuera un tema clave el lunes cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y los principales líderes europeos se reúnan con Trump en la Casa Blanca para discutir el fin del conflicto de tres años y medio.


“GRAN PROGRESO CON RUSIA”, dijo Trump el domingo en las redes sociales. “¡MANTÉNGANSE ATENTOS!”.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Internacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Vladimir Putin

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Internacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Putin acepta que EEUU y Europa podrían ofrecer garantías de seguridad a Ucrania


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407152

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx