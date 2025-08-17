Putin acepta que EEUU y Europa podrían ofrecer garantías de seguridad a Ucrania

El líder ruso Vladímir Putin acordó en su cumbre con el presidente Donald Trump que Estados Unidos y sus aliados europeos podrían ofrecer a Ucrania una garantía de seguridad similar al mandato de defensa colectiva de la OTAN como parte de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra, dijo un funcionario estadounidense el domingo.

El enviado de Trump, Steve Witkoff, quien participó en las conversaciones el viernes en una base militar en Alaska, dijo que “fue la primera vez que escuchamos a los rusos aceptar eso” y lo calificó como “un cambio de juego”.

“Logramos ganar la siguiente concesión: que Estados Unidos podría ofrecer una protección similar al Artículo 5, que es una de las verdaderas razones por las que Ucrania quiere estar en la OTAN”, dijo Witkoff en “State of the Union” de CNN.

Witkoff ofreció pocos detalles sobre cómo funcionaría tal arreglo. Pero parecía ser un cambio importante para Putin y podría servir como una solución a su profunda objeción a la posible membresía de Ucrania en la OTAN, que Kiev ha buscado durante mucho tiempo.

Se esperaba que fuera un tema clave el lunes cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y los principales líderes europeos se reúnan con Trump en la Casa Blanca para discutir el fin del conflicto de tres años y medio.

“GRAN PROGRESO CON RUSIA”, dijo Trump el domingo en las redes sociales. “¡MANTÉNGANSE ATENTOS!”.