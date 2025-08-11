Púgil lagunero se alista para Mundial de Boxeo Élite Liverpool 2025

El lagunero Jesús Talamantes Martínez, quedó concentrado en la capital del país con la selección mexicana de boxeo, que se alista para tomar parte en el Campeonato Mundial de Boxeo Élite Liverpool 2025, que se celebrará del 1 al 15 de septiembre en Inglaterra.

Y es que Oscar Contreras González, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), dio la bienvenida oficial a las selecciones femenil y varonil, destacando el compromiso de los pugilistas para representar con orgullo a México en el escenario mundial.

Entrenado por José González en el Gimnasio Rochmar de Torreón, el oriundo de la Comarca, ha representado a Coahuila en diferentes torneos nacionales, quedando seleccionado en la categoría de los 90 kilogramos.

Además de él, destacan en la rama varonil en los 55 kilogramos, Bryan Owen Ortiz Hernández (Oaxaca); en los 60 kilos, Kevin Emiliano Dávila Aguirre (Nuevo León); dentro de los 65, Hugo Yahir Barrón Leal (Durango).

También quedaron concentrados en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), en los 70 kilogramos, Abel Álvarez Zayas (Baja California) y en los 80 kilos, Emiliano Reducindo Aguayo (Baja California Sur).

Respecto a la rama femenil están en Mosca, Esmeralda Jazmín Patiño Juárez (Sinaloa), en Gallo, Ariadna Jeanette Gil Alonso (Jalisco); en Pluma, Diana Paloma Pérez Mejía (Tlaxcala), en Ligero, Leslie Hernández (Jalisco); en Welter, Almendra Jerusalén González (Guerrero), en los 70 kilogramos, Darianne Hernández Olvera (San Luis Potosí) y en los 75 kilos, Citlalli Vanesa Ortiz (Baja California).