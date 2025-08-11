Deportes Santos Laguna Canelo Álvarez Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Femenil Leagues Cup

Mundial de Boxeo

Púgil lagunero se alista para Mundial de Boxeo Élite Liverpool 2025

Los boxeadores quedaron concentrados en el CDOM de la capital del país.

Los boxeadores quedaron concentrados en el CDOM de la capital del país.

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

El lagunero Jesús Talamantes Martínez, quedó concentrado en la capital del país con la selección mexicana de boxeo, que se alista para tomar parte en el Campeonato Mundial de Boxeo Élite Liverpool 2025, que se celebrará del 1 al 15 de septiembre en Inglaterra.

Y es que Oscar Contreras González, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), dio la bienvenida oficial a las selecciones femenil y varonil, destacando el compromiso de los pugilistas para representar con orgullo a México en el escenario mundial.

Entrenado por José González en el Gimnasio Rochmar de Torreón, el oriundo de la Comarca, ha representado a Coahuila en diferentes torneos nacionales, quedando seleccionado en la categoría de los 90 kilogramos.

Además de él, destacan en la rama varonil en los 55 kilogramos, Bryan Owen Ortiz Hernández (Oaxaca); en los 60 kilos, Kevin Emiliano Dávila Aguirre (Nuevo León); dentro de los 65, Hugo Yahir Barrón Leal (Durango).

También quedaron concentrados en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), en los 70 kilogramos, Abel Álvarez Zayas (Baja California) y en los 80 kilos, Emiliano Reducindo Aguayo (Baja California Sur).


Respecto a la rama femenil están en Mosca, Esmeralda Jazmín Patiño Juárez (Sinaloa), en Gallo, Ariadna Jeanette Gil Alonso (Jalisco); en Pluma, Diana Paloma Pérez Mejía (Tlaxcala), en Ligero, Leslie Hernández (Jalisco); en Welter, Almendra Jerusalén González (Guerrero), en los 70 kilogramos, Darianne Hernández Olvera (San Luis Potosí) y en los 75 kilos, Citlalli Vanesa Ortiz (Baja California).


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Mundial de Boxeo Mundial de Boxeo Élite Liverpool 2025

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Los boxeadores quedaron concentrados en el CDOM de la capital del país.



      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405582

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx