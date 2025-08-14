Puebla vs Atlético de San Luis: Horario y transmisión de la jornada 5

Deportes Liga MX Club América Algodoneros del Unión Laguna Mundial 2026 Santos Laguna

Luego de la dolorosa goleada que sufrió el Puebla durante la jornada anterior, le toca reagruparse y salir a buscar buenos resultados cuando reciba este viernes 15 de agosto al Atlético San Luis.

Con solo un triunfo en lo que va del torneo, La Franja suma tres derrotas, la más reciente cuando visitó a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y donde recibió 7 goles, resultado que los hundió nuevamente en la parte baja de la tabla situándose, de momento, en la posición 16.

En partido de la fecha 5, que se disputará en el estadio Cuauhtémoc, será importantísimo para la escuadra de Pablo Guede, quien había hecho un buen trabajo durante la Leagues Cup, pero que ahora deberá trasladar los buenos resultados al torneo local.

Por su parte, el Atlético San Luis se encuentra en condiciones similares a su rival, pues solo han obtenido una victoria en lo que va del Apertura 2025 y suman tres derrotas consecutivas, la más reciente cuando fue doblegado en casa por el Cruz Azul.

Pese a que ambos equipos suman solo tres unidades, los Tuneros se ubican en mejor posición de la Tabla general y ocupan el sitio 14 por la diferencia de goles.


La última ocasión que estos equipos se enfrentaron fue en la Jornada 2 del Clausura 2025, cuando la victoria favoreció al San Luis 1-2, el encuentro que inaugura la fecha 5 se llevará a cabo este viernes 15 de agosto en punto de las 19:00 hora centro, en el estadio Cuauhtémoc.


Fecha: viernes 15 de agosto de 2025


Hora: 7:00 pm


Estadio: Cuauhtémoc


Transmisión: Azteca 7, Azteca Deportes Web, Tubi, Caliente TV.


               
               


               

               
               

               
               
               
