Publicarán nueva novela de Dicker

La editorial Alfaguara ha informado que el próximo mes de abril será publicada la nueva novela de Jöel Dicker, titulada 'La muy catastrófica visita al zoo'. En esta ocasión, el escritor suizo entregará una propuesta literaria para unir a los lectores de todas las edades, según se aseguró en un comunicado.

A través de una historia entretenida y llena de humor, creada para emocionar al lector, se abordan otros temas importantes como la diversidad, la democracia, el valor de la cultura y la educación.

La sinopsis refiere que, en víspera de Navidad, Josephine y los demás compañeros de su clase visitan el zoológico en un recorrido escolar. La visita resulta ser una catástrofe. Hay confusión. Nadie sabe exactamente qué ha pasado y los padres de la niña se disponen a descubrirlo. A medida que la investigación avanza, el lector puede poco a poco comprender que una catástrofe nunca llega sola; las apariencias engañan y los acontecimientos pueden tomar rumbos inimaginables.

"De las cosas que me cuentan los lectores, lo que más me emociona son las lecturas compartidas en familia, entre amigos o en los clubes de lectura. Por eso he intentado escribir un libro que pudieran leer y compartir todos los lectores, sean como sean y estén donde estén, de 7 a 120 años. Con vuestros hijos, vuestra pareja, vuestros padres, vuestros vecinos o vuestros compañeros de trabajo. Un libro con el que os entren ganas de leer y de que lean otros, sin distinciones. Y que nos permita reencontrarnos", dijo el propio autor.

Así, Jöel Dicker sigue la estela de grandes referentes de la literatura y centra su mirada en los más pequeños, cediéndoles protagonismo. Esto abre paso a una mirada original, sarcástica y crítica con el mundo adulto. 'La muy catastrófica visita al zoo' supone una novela apta para ser leída por toda la familia.

Gracias a su gran capacidad para conocer a los lectores, el autor suizo afirma que la literatura tiene el poder de reunir a diferentes generaciones y nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos el amor por las historias.

Nacido en Ginebra, en 1985, Jöel Dicker ha tenido una carrera literaria sumamente prolífica. Ha obtenido el Premio Goncourt des Lycéens, el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa, el Premio Lire, el Premio Qué Leer, el Premio San Clemente y el Premio Internacional Alicante Noir, entre otros.

Datos

La muy catastrófica visita al zoo, novela de Jöel Dicker

* Páginas: 232.

* Publica: Alfaguara.

* Llegará a las librerías mexicanas en abril de 2025.