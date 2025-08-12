Nacional Narcotráfico Profeco Alonso Ancira

Narcotráfico

Publican lista de 26 integrantes de cárteles extraditados a Estados Unidos

Entre los detenidos hay líderes del Cártel de Sinaloa, CJNG y del Noreste, acusados de narcotráfico y otros delitos graves

Publican lista de 26 integrantes de cárteles extraditados a Estados Unidos

Publican lista de 26 integrantes de cárteles extraditados a Estados Unidos

EL UNIVERSAL

El Departamento de Justicia publicó la lista de los 26 integrantes de cárteles entregados a Estados Unidos.

Entre los que se incluyen Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis"; Juan Carlos Félix Gastelum, yerno del ex líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada; Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, quienes lideran el aparato de seguridad de Los Chapitos.

Leobardo García Corrales, quien se cree es una figura importante del Cártel de Sinaloa; Luis Raúl Castro Valenzuela, también conocido como "Chacho", miembro del Cártel de Sinaloa; Pablo Edwin Huerta Nuño, también conocido como "Flaquito", quien es un violento capo de la Plaza de Tijuana

También Roberto Salazar, buscado en relación con el asesinato del agente del sheriff del condado de Los Ángeles, Juan Escalante, quien fue asesinado en 2008 cuando salía de su casa durante las primeras horas de la mañana.

Además de Abdul Karim Conteh, ciudadano de Sierra Leona, presuntamente dirigió una organización de tráfico de personas que introdujo ilegalmente a miles de migrantes a Estados Unidos a través de México. Todos menos, Abdul Karim Conteh, encaran hasta cadena perpetua.


Lista de los 26 narcos extraditados a Estados Unidos


    

  • Enrique Arballo Talamantes
    • 

  • Benito Barrios Maldonado
    • 

  • Luis Raúl Castro Valenzuela
    • 

  • Francisco Chávez
    • 

  • Abdul Karim Conteh
    • 

  • Baldomero Fernández Beltrán
    • 

  • Ismael Enrique Fernández Vázquez
    • 

  • Leobardo García Corrales
    • 

  • Abigael González Valencia
    • 

  • José Carlos Guzmán Bernal
    • 

  • Antón Petrov Kulkin
    • 

  • Roberto Omar López
    • 

  • José Francisco Mendoza Gómez
    • 

  • Hernán Domingo Ojeda López
    • 

  • Daniel Pérez Roja
    • 

  • Juan Carlos Sánchez Gaytán
    • 

  • David Fernando Vásquez Bejarano
    • 

  • José Antonio Vivanco Hernández 
    • 

  • Mauro Alberto Núñez Ojeda.
    • 

  • Juan Carlos Félix Gastélum
    • 

  • Jesús Guzmán Castro
    • 

  • Pablo Edwin Huerta Nuno
    • 

  • Servando Gómez Martínez
    • 

  • Kevin Gil Acosta
    • 

  • Roberto Salazar
    • 

  • Martín Zazueta Pérez
    • 



Añade que "entre los fugitivos puestos bajo custodia estadounidense hoy se encuentran líderes y administradores de peligrosos cárteles de la droga, como los designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, incluyendo el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste (anteriormente Los Zetas). 


Se alega que estos fugitivos importaron a Estados Unidos grandes cantidades de drogas peligrosas, como cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína".




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Narcotráfico Extraditados Estados Unidos Narcos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Publican lista de 26 integrantes de cárteles extraditados a Estados Unidos


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405948

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx