Psycho Clown y Pagano son Campeones de Pareja en Triple A

Los Campeonatos de Pareja de Lucha Libre AAA se quedarán en México luego de que Psycho Clown y Pagano derrotaran a Ángel y Berto, miembros del Legado del Fantasma.

La dupla estandarte de Triple A vivió un intenso combate callejero en la Arena Ciudad de México, en contra de la nueva generación de la icónica dinastía Garza.

Las dos parejas mexicanas encontraron la forma de lastimar mutuamente sus cuerpos con mesas, alambre de púas y demás artefactos utilizados para herirse.

Al grito de "¡Lucha extrema, lucha extrema!", el público presente en el coloso de la alcaldía Azcapotzalco aclamaba a lo que sus ojos presenciaban en el cuadrilátero.

Con un 'Spanish Fly', el Psicópata del Ring dio cuenta de Ángel, quien impactó la lona, envuelto en alambre de púas. Tras la cuenta de tres, la afición estalló en júbilo.


Panic Clown, Dave the Clown y Monster Clown, los Psycho Circus, se unieron a la celebración de quien fuera líder de la agrupación y Pagano.




               
               


               

               
               

               
               
               
