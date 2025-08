Proyectos pendientes en Lerdo: Fermachem y CCC Lerdo

El alcalde Homero Martínez Cabrera, aseguró que su gobierno no dejará trámites pendientes que correspondan al Ayuntamiento para el avance del proyecto de la planta de fertilizantes nitrogenados (Fermachem).

El alcalde dijo que dejará actualizado el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, que anteriormente era una limitante para la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA): "Que eso es lo que a mí me toca como gobierno municipal y ya lo que le toque a la administración entrante, dé las facilidades administrativas que conlleva", señaló.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es un documento con base en estudios técnicos-científicos- ambientales y el impacto ambiental que genera alguna obra o actividad.

El proyecto de la planta de fertilizantes nitrogenados (Fermachem) en Lerdo, consiste en el diseño, preparación del sitio, construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una planta para la producción de 600 mil toneladas anuales de urea y 100 mil toneladas anuales de amoniaco para uso agrícola e industrial .

Se realizará con una inversión mínima de mil 300 millones de dólares. El tiempo total de desarrollo y ejecución estimado es de 54 meses y se esperaba que iniciara en el primer semestre del 2025.

No obstante, al día de hoy, la Semarnat no ha publicado una MIA correspondiente al proyecto presentado por Fermachem en Lerdo, Durango, aunque Semarnat sí otorgó previamente una MIA a la empresa que antes tenía este proyecto asignado, Tarafert, y en donde se determinó la viabilidad del proyecto.

CCC Lerdo En cuanto a la construcción de la Central de Ciclo Combinado de Lerdo, Durango, denominada CCC Lerdo, ubicada dentro de las instalaciones de la Central Termoeléctrica Guadalupe Victoria (propiedad de CFE) el alcalde, Homero Martínez Cabrera, consideró que es un proyecto muy necesario que debe concretarse lo mas pronto posible por parte del gobierno federal.

" Yo creo que ustedes lo han visto, los múltiples apagones que sufrimos sobre todo en esta etapa de calor y los apagones programados en diferentes colonias y áreas rurales , yo siento que obedece a la falta de energía eléctrica. Urge para nosotros en lo general, pues, que se concluya la obra de la Central de Ciclo Combinado en Villa Juárez", dijo el edil.

Como El Siglo de Torreón informó, a principios de Julio de este 2025, la propia empresa china Oil HBP Science & Technology Corporation, en consorcio con la empresa mexicana SOLARTEM SA. De CV., ambas empresas contratadas por el Gobierno de México para este proyecto, informaron que se retiran de México por una terminación anticipada de contrato con la Comisión Federal de Electricidad y así lo hicieron saber de forma verbal y a través de un correo firmado por Sonia Yan, la asistente comercial de HBP, que fue dirigido a las empresas subcontratadas por las primeras dos ya citadas, quienes tienen el contrato principal con CFE.

El alcalde dijo que al ser una obra federal, el problema interno por el que esté atravesando la obra del CCC Lerdo es de competencia de la CFE y del gobierno federal.

"Sobrentiendo que hay una gran empresa que es la responsable y que a los constructores a los que subcontrató no les había pagado, entonces es un tema de la propia Comisión Federal de Electricidad y es una inversión que a mí me decían que ya estaba en un 90% de concluir , entonces yo creo que a lo mejor ahí la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, pudiera 'meter la mano' para que se pueda destrabar lo que esté atorado y que eso permita que nosotros en La Laguna, no sólo en Lerdo, podamos contar con la energía eléctrica suficiente", dijo el alcalde.

El proyecto de la CCC Lerdo, consiste en la construcción y puesta en servicio de una Central Ciclo Combinado (conocida como CCC) con base de gas natural como combustible principal.

Según lo confirmó la propia CFE, esta planta es crucial para el abastecimiento de energía eléctrica en el norte, pues produciría 350 MW en sus tres módulos, para lo cual se contempló una inversión de 319 millones de dólares, con el objetivo de dotar de energía eléctrica a los estados de la región Bajío y Norte del país.

Lo anterior además reduciría los apagones de energía que se sufren en la región Laguna de Coahuila y Durango.