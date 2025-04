Proyectarán 'Ajuste de pérdidas'

Miguel Calderón, una de las máximas figuras del arte contemporáneo mexicano, es la mente detrás de Ajuste de pérdidas (2024), un documental que aborda la historia de Pedro Cabrales, un perito de seguros que ha buscado refugio en el ámbito artístico ante el hastío de su trabajo. El filme se proyectará de manera gratuita en Torreón el próximo sábado 26 de abril, en punto de las 16:00 horas, en el Museo Arocena.

La proyección de esta película forma parte de los 47 títulos del programa Cine Para Todxs 2025, organizado por el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), a través de FICM Presenta, compuesto por funciones gratuitas en espacios de exhibición comunitarios y nutrido por una selección de películas contemporáneas y clásicas que han dejado huella en la historia del cine nacional. El Museo Arocena de Torreón es una de sus 12 sedes.

CAMINO EXITOSO

Desde su estreno nacional en el FICM e internacional en el International Documentary Film Festival Amsterdam (Países Bajos), Ajuste de pérdidas ha tenido un recorrido exitoso, según narran Andrea Paasch (productora de la obra) y el propio Miguel Calderón (director y guionista), en una entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón. El proyecto incluso ya fue condecorado con la Biznaga de Plata al Mejor Documental del vigésimo octavo Festival de Cine de Málaga.

"En resumen, le ha ido bastante bien. Todo este año todavía sigue su recorrido por festivales. Y sí, en el último que estuvo, que fue el festival de Málaga, ganó la Biznaga de Plata a Mejor Documental. Entonces sí estamos muy contentos por ese reconocimiento y todavía sigue en varios festivales más", comentó Paasch.

Agregaron estar agradecidos con el FICM por incluir la cinta en Cine Para Todxs 2025, pues esto permite que más ojos puedan apreciar sus fotogramas.

"Es muy buena iniciativa para el cine nacional. Es una idea o estrategia que hace el Festival de Cine de Morelia. Entonces, al participar en ese festival, te preguntan como productor o director si te interesa que tu película pueda ser parte de esta gira nacional, que se presente en distintas sedes. Y claro que nos interesa que sí sea así", agregó Paasch.

FOTOGRAMAS COAHUILENSES

Otro plus de este documental es que cuenta con locaciones filmadas en Torreón y Cuatro Ciénegas. En una entrevista anterior, Andre Paasch indicó que Pedro Cabrales, el protagonista, es un personaje en constante relación con el agua, siempre entre el fuego y el líquido como parte de su trabajo, pero también de su psicología. El agua es un elemento que le otorga una especie de consuelo.

"Y Cuatro Ciénegas, además de que es un paisaje muy único, no existe nada igual. Ahí es donde el personaje encuentra consuelo, se mete en el agua y está como en soledad en este desierto, donde no se escucha nada […] Coahuila fue importante para este proyecto, tanto por los paisajes y los escenarios y todo. Mucha gente nos apoyó, fue muy grato poder trabajar en Coahuila. Principalmente sale Cuatro Ciénegas (que ya verán los paisajes, cómo salen en la película y la importancia que tiene)", describió Paasch.

A Calderón, el proceso de Ajuste de pérdidas le ha dejado la experiencia de que hacer películas independientes, con sus pros y sus contras, es algo que provoca querer realizar e impulsar este tipo de proyectos. La filmación culminó en 2024, pero las lecturas que ha provocado durante su exhibición en festivales ha resultado de sumo interés.

"Estamos muy agradecidos con toda la gente de allá que nos apoyó, que fue bastante. Entonces, sí estamos muy felices […] Yo creo que es una película muy íntima y de temas muy latentes de lo que es la vulnerabilidad humana, estos problemas de corrupción y también no caer en la pornomiseria muy típica de temas que desconozco, sino en temas que son relevantes para mí y se cruzan ciertas cosas prácticas y pesadas. Eso es la vida diaria, pero no tengo interés en glorificar violencias, por el contrario, me interesa generar un diálogo y creo lo ha habido hasta este punto", reflexionó Calderón.

FORO CINEMATOGRÁFICO

Por su parte, Carlos Sáenz Peña, titular de Medios y Programas de Cine en el Museo Arocena, donde además es coordinador del cineclub Cuadro x Cuadro, compartió, también en entrevista con El Siglo que, Ajuste de pérdidas fue una de las películas que solicitaron al FICM para poder ser proyectada mientras el museo funja como sede de Cine Para Todxs 2025.

"Fue increíble. Aparte fue de nuestra 'wish list', de nuestra lista de deseos. Yo me la aventé en Morelia. Miguel Calderón es uno de los artistas contemporáneos más importantes desde siempre. Desde que empecé a estudiar arte contemporáneo es un referente. La película la vi en Morelia, cuando se estrenó y pues sí, te da mucho gusto ver a Cuatro Ciénegas y partes de Torreón".

En total, el Museo Arocena proyectará 8 títulos de Cine Para Todxs 2025, incluido Ajuste de pérdidas, durante todos los sábados y domingos de abril. El programa completo puede consultarse en la liga: museoarocena.com/ficm-presentacine-para-todxs-2025.

Proyección

Ajuste de pérdidas, de Miguel Calderón

* Sábado 26 de abril.

* 16:00 horas.

* Museo Arocena.

* Entrada gratuita.