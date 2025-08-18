Proyectan ampliar alumbrado decorativo del Paseo Morelos hasta la Plaza de Armas

Se proyecta la ampliación de la iluminación decorativa del Paseo Morelos hasta la Plaza de Armas, en atención a las solicitudes de vecinos y locatarios del sector, quienes han pedido una mayor atención a este servicio.

Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos informó que además, se realizan trabajos de mantenimiento a dichas instalaciones.

Los vecinos del Paseo Morelos han presentado diversas solicitudes para incrementar la iluminación decorativa hasta la Plaza de Armas, la cual se colocó inicialmente con motivo de la Navidad a partir de la calzada Colón, pero posteriormente se decidió dejarla de forma permanente.

"Lo que comenzó como una decoración navideña, se ha convertido en un atractivo permanente gracias a la gran aceptación de la ciudadanía, es por eso que seguimos trabajando para que nuestras áreas públicas estén bien iluminadas, seguras y agradables para quienes las visitan", mencionó el director.

Los trabajos están a cargo del área de Alumbrado Público, y precisó que la nueva etapa de iluminación contempla desde la calle Ramón Corona, hasta la Valdez Carrillo, ampliando el alcance de la decoración del corredor.

Además, Villarreal Cuéllar señaló que se realizan labores de mantenimiento de las luces que ya estaban en el corredor, para asegurar que este emblemático espacio del centro de la ciudad se mantenga en óptimas condiciones, para el disfrute de ciudadanos y visitantes.