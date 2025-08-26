Provoca accidente y se da a la fuga pero es alcanzado por el afectado

El conductor de una camioneta se dio a la fuga luego de presuntamente provocar un accidente vial en la zona Centro de la ciudad de Gómez Palacio, el afectado le dio alcance cuadras adelante.

Los hechos ocurrieron cerca de las 19:20 horas del lunes 25 de agosto del año en curso sobre la avenida Victoria y la calle Centenario del citado sector habitacional.

La unidad señalada como responsable es una pick up de la marca Ford, línea Ranger, modelo 2012, color blanco, con placas de circulación del estado de Durango, la cual era conducida por Francisco René de 52 años de edad.

Los primeros reportes indicaron que dicho vehículo circulaba por la calle Centenario con su semáforo en rojo cuando dio un viraje a la derecha para tomar la avenida Victoria y se impactó con un sedán que circulaba con la luz verde.

Se trata de un Nissan Versa, modelo 2002, color negro, cuyo chofer se identificó como Javier de 22 años de edad.

Tras el accidente, el responsable se retiró del lugar pero fue alcanzado por el afectado en el cruce de la avenida Francisco I. Madero y la calle Independencia.

De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de una llamada telefónica al sistema estatal de emergencias 911.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad.

Ambas unidades siniestradas fueron retiradas del lugar con la ayuda de una grúa y depositadas en un corralón de la ciudad para su resguardo.

El conductor responsable deberá cubrir los daños materiales ocasionados, así como las multas que la autoridad competente le imponga.