Provoca accidente al salir de un establecimiento en Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

Un conductor provocó un accidente vial al salir sin precaución del estacionamiento de una farmacia en la ciudad de Gómez Palacio, no hubo lesionados sólo daños materiales.

Los hechos se registraron el pasado miércoles sobre el bulevar México, frente al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).

La unidad señalada como responsable es una camioneta de la marca Toyota, línea Hilux, modelo 2017, color blanco, con placas de circulación del estado de Durango, la cual era conducida por Jorge Manuel de 36 años de edad.

Dicha persona salió de reversa del estacionamiento de un establecimiento comercial sin la debida precaución, por lo que se impactó contra un sedán que circulaba de sur a norte por la citada vialidad.

De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


No se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque los daños materiales fueron cuantiosos.


Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.


Ambos vehículos involucrados en el accidente vial fueron retirados del lugar con la ayuda de una grúa y depositados en un corralón de la ciudad para su resguardo.


El conductor responsable deberá cubrir los daños materiales ocasionados, así como las multas que la autoridad competente le imponga.






               
               


               

               
               

               
               
               
