Protección Civil refuerza simulacros en Torreón para prevenir riesgos

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón mantiene activo de forma permanente su programa de simulacros en empresas, hospitales, escuelas y guarderías, con el objetivo de fortalecer la preparación de brigadas internas y garantizar una respuesta eficaz ante emergencias.

Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia, explicó que estas acciones incluyen la revisión de protocolos, capacitación del personal y verificación del cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil, como parte de una estrategia preventiva impulsada por la administración municipal.

"Durante los simulacros se observa que el personal esté organizado en brigadas internas, y debidamente preparado para actuar de manera adecuada en caso de alguna emergencia", puntualizó.

Indicó que recientemente se llevó a cabo un simulacro en la guardería Santa Cecilia, donde la hipótesis fue una fuga de gas en el área de lavandería, logrando realizar el ejercicio en poco menos de cuatro minutos, evacuando a 180 personas: 125 niñas y niños, 52 integrantes del personal y tres visitantes, con un total de 180 personas.

Juárez Llanas informó que en el año se generan un importante número de simulacros, y es en septiembre cuando más acciones de este tipo se realizan, por ser el mes dedicado a la Protección Civil.

En ese sentido, el titular invitó a los propietarios de establecimientos, directivos de escuelas y encargados de guarderías y otros negocios, así como a particulares, a solicitar una capacitación por parte de la dependencia e integrar sus brigadas internas.

"Es importante realizar estas acciones de prevención para que estén bien preparados al momento de afrontar una situación real. Además, es parte de lo que deben cumplir dentro de la carpeta de Protección Civil”, mencionó.

Dijo que las empresas establecidas son las más cumplidas en este ámbito, así como las guarderías.

Resaltó que deben ser al menos dos simulacros por año los que se deben llevar a cabo, aunque algunos establecimientos lo hacen con mayor frecuencia por la rotación de personal.

Subrayó que los establecimientos en la ciudad, independientemente del giro, deben cumplir con la normatividad de Protección Civil, por eso personal de la dependencia realiza visitas oculares e inspecciones para garantizar la seguridad en dichos sitios.

La línea de contacto de Protección Civil y Bomberos en Torreón es el 871 712 0066 y las oficinas de la dependencia se ubican en Prolongación Degollado S/N colonia Luis Echeverría.