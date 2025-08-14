Torreón Vialidad y Movilidad Urbana Violencia de género VIALIDAD Educación DIF Torreón

Protección Civil

Protección Civil refuerza simulacros en Torreón para prevenir riesgos

Empresas, escuelas y guarderías participan en ejercicios para capacitar brigadas internas y garantizar una respuesta eficaz ante emergencias

Protección Civil refuerza simulacros en Torreón para prevenir riesgos

Protección Civil refuerza simulacros en Torreón para prevenir riesgos

FABIOLA P. CANEDO

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón mantiene activo de forma permanente su programa de simulacros en empresas, hospitales, escuelas y guarderías, con el objetivo de fortalecer la preparación de brigadas internas y garantizar una respuesta eficaz ante emergencias.

Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia, explicó que estas acciones incluyen la revisión de protocolos, capacitación del personal y verificación del cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil, como parte de una estrategia preventiva impulsada por la administración municipal.

"Durante los simulacros se observa que el personal esté organizado en brigadas internas, y debidamente preparado para actuar de manera adecuada en caso de alguna emergencia", puntualizó.

Indicó que recientemente se llevó a cabo un simulacro en la guardería Santa Cecilia, donde la hipótesis fue una fuga de gas en el área de lavandería, logrando realizar el ejercicio en poco menos de cuatro minutos, evacuando a 180 personas: 125 niñas y niños, 52 integrantes del personal y tres visitantes, con un total de 180 personas.

Juárez Llanas informó que en el año se generan un importante número de simulacros, y es en septiembre cuando más acciones de este tipo se realizan, por ser el mes dedicado a la Protección Civil.


En ese sentido, el titular invitó a los propietarios de establecimientos, directivos de escuelas y encargados de guarderías y otros negocios, así como a particulares, a solicitar una capacitación por parte de la dependencia e integrar sus brigadas internas.


"Es importante realizar estas acciones de prevención para que estén bien preparados al momento de afrontar una situación real. Además, es parte de lo que deben cumplir dentro de la carpeta de Protección Civil”, mencionó.


Dijo que las empresas establecidas son las más cumplidas en este ámbito, así como las guarderías.


Resaltó que deben ser al menos dos simulacros por año los que se deben llevar a cabo, aunque algunos establecimientos lo hacen con mayor frecuencia por la rotación de personal.


Subrayó que los establecimientos en la ciudad, independientemente del giro, deben cumplir con la normatividad de Protección Civil, por eso personal de la dependencia realiza visitas oculares e inspecciones para garantizar la seguridad en dichos sitios.


La línea de contacto de Protección Civil y Bomberos en Torreón es el 871 712 0066 y las oficinas de la dependencia se ubican en Prolongación Degollado S/N colonia Luis Echeverría.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Bomberos de Torreón Protección Civil Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Protección Civil refuerza simulacros en Torreón para prevenir riesgos


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406438

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx