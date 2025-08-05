Protección Civil de Torreón alerta por riesgo de fugas de gas en viviendas

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón exhortó a la población a verificar las condiciones en que se encuentran las instalaciones de gas en las viviendas, y se hagan las correcciones necesarias en caso de que presenten fallas.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas informó que las fugas de gas son la principal causa de flamazos, incendios, explosiones, quemaduras e intoxicaciones en el hogar, por lo que es del vital importancia revisar las conexiones y los cilindros, por lo menos cada seis meses.

Además, hizo algunas recomendaciones a seguir para identificar posibles fugas y evitar accidentes derivados de un escape de gas, como colocar agua jabonosa en la conexión del cilindro, donde si se llegan a producir burbujas significa que hay una fuga.

Por otra parte, al adquirir un cilindro de gas LP se debe verificar que no presente golpes o abolladuras, corrosión, o que desprenda fuerte olor, pues aunque el gas licuado de petróleo es inodoro, se le añade un odorante que permite identificar una fuga.

Asimismo, el director de Protección Civil y Bomberos de Torreón dio a conocer que es importante colocar el cilindro en piso firme, nivelado y en el exterior del hogar; revisar que las mangueras y conexiones se encentren en buen estado, y no se debe exponer el tanque a ninguna fuente de calor, por lo que la distancia mínima a un elemento que genere chispas debe ser de 1.5 metros.

“Al cocinar también es importante no dejar los quemadores de la estufa o el horno encendidos sin vigilancia, y por ningún motivo los menores deben jugar en la cocina, de ser posible es recomendable que se coloquen protectores en las perillas de la estufa”, dijo Juárez Llanas.

El director agregó que antes de irse a dormir o al salir de viaje, es necesario considerar cerrar las llaves del tanque de gas.

Mencionó que en caso de una fuga debe cerrarse la llave de paso, no encender ni apagar la luz ni aparatos eléctricos, celulares o encendedores.

En caso de que la fuga esté al interior del hogar, deben abrirse las puertas y ventanas para que el lugar se ventile, evacuarlo y llamar a los servicios de emergencia.

Juárez Llanas destacó que la Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González, a través de la dependencia a su cargo, difunde estas y otras recomendaciones durante los cursos de cultura de protección civil en diferentes espacios como escuelas, brigadas o el Paseo Colón.

En caso de alguna situación de riesgo, deben llamar al número de emergencia 911 o a la línea directa de Protección Civil y Bomberos, 871 712 00 66.