Propuesta de pruebas de antidoping en Torreón 'no es una ocurrencia': Martha Rodríguez

Martha Rodríguez Romero, directora del Centro de Justicia Municipal de Torreón dijo que la propuesta de las pruebas de antidoping no viola los derechos humanos de nadie debido a que estará totalmente respaldada, además de que no se trata de un capricho ni de una ocurrencia pues es un tema que está fundamentado en que cada vez son más las personas intoxicadas que están involucradas en accidentes viales.

Mencionó que por ahora continúan en la elaboración del proyecto y en el diseño de los protocolos pues las opciones son aplicar las pruebas toxicológicas de detección de drogas en saliva en los operativos de alcoholemia e incluirlas en los certificados médicos del Centro de Justicia Municipal cuando se reporte un accidente vial.

La funcionaria aclaró que las pruebas no se aplicarán a todas las personas sino únicamente a quienes dan negativo a los indicativos de alcohol pero que presentan signos y síntomas de intoxicación derivada del consumo de alguna sustancia prohibida; por ejemplo, cuando se presentan comportamientos erráticos y pupilas dilatadas.

“Por supuesto que como en todo, como se implementó en los mismos operativos de alcoholemia, hay gente observando, es una prueba que es voluntaria y que al final de cuentas, pues no viola los derechos humanos de absolutamente nadie porque va a estar totalmente respaldada, no es una ocurrencia, no es un tema que haya sido por un capricho, es por un tema de algo que se está empezando a ver, que hoy cada vez más son accidentes donde viene gente intoxicada, es más esta misma semana hubo dos accidentes con gente intoxicada, que nadie habla de eso y nadie dice que es igual de peligroso que una persona que va alcoholizada, creo que hay que enfocarse más bien en un tema de prevención, comentarios negativos, renuencia, siempre va a haber, sin embargo es un tema que obedece más bien a la seguridad de todos”, agregó.