Promueven servicio de recolectores autorizados para erradicar el uso de tracción animal

Con el objetivo de impulsar una gestión de residuos más responsable y erradicar el uso de tracción animal, la administración municipal, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, recomienda contratar recolectores que utilizan vehículos motorizados para trasladar escombro y desechos.

La dependencia cuenta con una lista de prestadores del servicio en esa modalidad.

Fernando Villarreal Cuéllar, director general de Servicios Públicos, dio a conocer que los recolectores autorizados brindan trabajos de poda, jardinería, y limpieza general, además del retiro de desechos vegetales, escombro, llantas, cartón, entre otros materiales.

Indicó que el objetivo es fomentar el trato digno a los animales al erradicar su uso como medio de trabajo. Asimismo, eliminar la proliferación de basureros clandestinos, debido a que afectan la salud de la ciudadanía y ensucian los espacios públicos.

Recordó que los recolectores pueden depositar los residuos de manera segura y legal en cualquiera de los Centros de Transferencia para su correcto destino, así como el espacio de triturado de desecho vegetal ubicado en Bosque Urbano.

Villarreal Cuéllar informó que el directorio de recolectores sigue en constante crecimiento, pues la meta a mediano plazo es que este servicio se realice sin tracción animal.

Por ello invitó a la ciudadanía a consultar la lista de prestadores de servicio autorizados en las redes sociales oficiales de la dirección: Servicios Públicos Torreón, en Facebook.

Señaló que las acciones se realizan en cumplimiento de los objetivos de la administración municipal para construir un Torreón más limpio, ordenado y en total protección a los animales.