Torreón Torreón Ayuntamiento de Torreón CANACINTRA UAdeC Clima en La Laguna

Recolección de basura

Promueven servicio de recolectores autorizados para erradicar el uso de tracción animal

El objetivo es fomentar el trato digno a los animales al erradicar su uso como medio de trabajo

Promueven servicio de recolectores autorizados para erradicar el uso de tracción animal

Promueven servicio de recolectores autorizados para erradicar el uso de tracción animal

FABIOLA P. CANEDO

Con el objetivo de impulsar una gestión de residuos más responsable y erradicar el uso de tracción animal, la administración municipal, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, recomienda contratar recolectores que utilizan vehículos motorizados para trasladar escombro y desechos.

La dependencia cuenta con una lista de prestadores del servicio en esa modalidad.

Fernando Villarreal Cuéllar, director general de Servicios Públicos, dio a conocer que los recolectores autorizados brindan trabajos de poda, jardinería, y limpieza general, además del retiro de desechos vegetales, escombro, llantas, cartón, entre otros materiales.

Indicó que el objetivo es fomentar el trato digno a los animales al erradicar su uso como medio de trabajo. Asimismo, eliminar la proliferación de basureros clandestinos, debido a que afectan la salud de la ciudadanía y ensucian los espacios públicos.

Recordó que los recolectores pueden depositar los residuos de manera segura y legal en cualquiera de los Centros de Transferencia para su correcto destino, así como el espacio de triturado de desecho vegetal ubicado en Bosque Urbano.


Villarreal Cuéllar informó que el directorio de recolectores sigue en constante crecimiento, pues la meta a mediano plazo es que este servicio se realice sin tracción animal.


Por ello invitó a la ciudadanía a consultar la lista de prestadores de servicio autorizados en las redes sociales oficiales de la dirección: Servicios Públicos Torreón, en Facebook.


Señaló que las acciones se realizan en cumplimiento de los objetivos de la administración municipal para construir un Torreón más limpio, ordenado y en total protección a los animales.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Recolección de basura Basura carromatos escombro

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Promueven servicio de recolectores autorizados para erradicar el uso de tracción animal


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408859

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx