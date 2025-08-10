Gómez Palacio y Lerdo Recolección de basura DIF Gómez Palacio CFE Gómez Palacio Lerdo

Promueven seguridad vial ciclista en Gómez Palacio

DIANA GONZÁLEZ

La Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y su área de Prevención del Delito llevó a cabo la entrega gratuita de kits de iluminación para bicicletas a trabajadores de la empresa Rawelt, ubicada en el Parque Industrial Carlos Herrera Araluce. Lo anterior para fortalecer la cultura de prevención y seguridad vial.

Luis Alberto Duarte Vázquez, titular de la corporación, explicó que esta iniciativa busca proteger a quienes se trasladan en bicicleta, especialmente en horarios de poca visibilidad, y forma parte de un esfuerzo permanente por reducir riesgos en la vía pública.

“La presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, nos ha instruido reforzar este tipo de apoyos, al reconocer que muchas personas carecen de los recursos para adquirir equipo de seguridad. Por ello, se han implementado acciones específicas para brindarles mayor protección durante sus traslados”, señaló Duarte Vázquez.

Abraham López Mata, encargado del Departamento de Prevención del Delito, informó que esta entrega se suma a otras tres realizadas recientemente, consolidando una línea de trabajo enfocada en la prevención de accidentes y en el fomento del uso responsable de la bicicleta. Asimismo, destacó la importancia de sensibilizar a la población sobre el uso obligatorio de aditamentos que garanticen visibilidad y seguridad a los ciclistas.

Esta estrategia forma parte de un esquema integral que promueve la convivencia armónica entre todos los actores del espacio vial: ciclistas, peatones y conductores.


               
               


               

               
               

               
               
               
