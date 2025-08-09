Promueve IMM Lerdo respeto a las mujeres a través de herramientas atractivas

Con herramientas atractivas es como el Instituto Municipal de la Mujer de Lerdo promueve el respeto a la mujer y la equidad de género.

Ejemplo de ello es la lotería de la “No violencia”, que el IMM Lerdo llevó a las mujeres de la comunidad de Villa La Loma.

Así mismo, mediante el Módulo de Atención Itinerante, se acercaron los servicios de asesoría legal, psicológica y de trabajo social, y se brindó contención emocional.

Más de 20 personas participaron en la dinámica y aprovecharon los servicios gratuitos que el Instituto de la Mujer ofrece.

La directora de la dependencia municipal, María del Refugio Adame Güereca, insistió en que el Presidente Municipal Homero Martínez Cabrera está preocupado y ocupado por garantizar la seguridad para las familias, por ello, a través de este tipo de acciones se fomenta el respeto y se crean espacios de convivencia saludables.

La funcionaria también agradeció el recibimiento y las facilidades prestadas para el desarrollo de la visita del Instituto Municipal de la Mujer, por parte del juez calificador de La Loma, Francisco Antúnez Sifuentes.

Recordar que el municipio de Lerdo se encuentran entre los 16 municipios de Durango en Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres desde el mes de noviembre de 2018.