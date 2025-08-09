Gómez Palacio y Lerdo DIF Gómez Palacio CFE Gómez Palacio Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio

IMM Lerdo

Promueve IMM Lerdo respeto a las mujeres a través de herramientas atractivas

Durante las visitas a las comunidades rurales

Promueve IMM Lerdo respeto a las mujeres a través de herramientas atractivas

Promueve IMM Lerdo respeto a las mujeres a través de herramientas atractivas

GUADALUPE MIRANDA.-

Con herramientas atractivas es como el Instituto Municipal de la Mujer de Lerdo promueve el respeto a la mujer y la equidad de género.

Ejemplo de ello es la lotería de la “No violencia”, que el IMM Lerdo llevó a las mujeres de la comunidad de Villa La Loma.

Así mismo, mediante el Módulo de Atención Itinerante, se acercaron los servicios de asesoría legal, psicológica y de trabajo social, y se brindó contención emocional.

Más de 20 personas participaron en la dinámica y aprovecharon los servicios gratuitos que el Instituto de la Mujer ofrece.

La directora de la dependencia municipal, María del Refugio Adame Güereca, insistió en que el Presidente Municipal Homero Martínez Cabrera está preocupado y ocupado por garantizar la seguridad para las familias, por ello, a través de este tipo de acciones se fomenta el respeto y se crean espacios de convivencia saludables.




La funcionaria también agradeció el recibimiento y las facilidades prestadas para el desarrollo de la visita del Instituto Municipal de la Mujer, por parte del juez calificador de La Loma, Francisco Antúnez Sifuentes.


Recordar que el municipio de Lerdo se encuentran entre los 16 municipios de Durango en Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres desde el mes de noviembre de 2018.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: IMM Lerdo IMM

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Promueve IMM Lerdo respeto a las mujeres a través de herramientas atractivas


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405208

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx