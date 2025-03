Promoverán 'ley' para regular pulseras cashless en festivales y conciertos

El diputado local Víctor Hugo Romo propuso regular el uso de los sistemas de pago electrónicos, conocidos como cashless, en festivales y conciertos para evitar abusos y garantizar el derecho de los consumidores a elegir libremente su método de pago.

Su propuesta pretende modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México para prohibir la venta o renta de dispositivos cashless, pulseras, tarjetas o cualquier medio electrónico utilizado para la transacción de bienes y servicios dentro de festivales y eventos. Además, no se podrán cobrar comisiones por la precarga de saldo, ni por el retorno de dinero no utilizado al finalizar el evento; los organizadores deberán informar de manera clara y visible las condiciones de uso del sistema cashless, incluyendo plazos y mecanismos para la devolución de saldos; y este sistema no deberá ser el único medio de pago aceptado; sino que se deberá permitir el uso de efectivo, tarjetas bancarias u otros métodos disponibles.

El diputado de Morena destacó que en los últimos años grandes promotores de eventos han impuesto el uso de pulseras cashless como único medio de pago dentro de los recintos, lo que ha derivado en prácticas desleales como la venta obligatoria de la pulsera para poder consumir en el evento, el cobro de comisiones excesivas por recargas y reembolsos y la falta de alternativas de pago, excluyendo el uso de efectivo o tarjetas bancarias.

"No podemos permitir que los consumidores sigan siendo víctimas de cobros indebidos y falta de transparencia en sus compras. La democracia económica implica garantizar la libertad de elección y el acceso equitativo a bienes y servicios", declaró el legislador.

Recordó que gracias a la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se logró que Ocesa eliminara las comisiones y la venta obligatoria de pulseras cashless en sus eventos. Sin embargo, Romo advirtió que esta medida es correctiva y no permanente, por lo que otros promotores podrían continuar con estas prácticas abusivas.

Sostuvo que en países como España, Reino Unido y Francia, la legislación ya protege a los consumidores frente a estas prácticas.

"La Ciudad de México debe estar a la vanguardia en la defensa de los derechos del consumidor. Con esta reforma, damos certeza jurídica a los asistentes a eventos masivos, evitamos cobros excesivos y fomentamos la equidad en el acceso a bienes y servicios", sostuvo Romo.

Y añadió: "Es momento de legislar en favor de la transparencia y la libre elección en el consumo. No más abusos ni cobros indebidos. Queremos una Ciudad de México más justa y equitativa para todas y todos".