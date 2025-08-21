Profeco y Alimentación para el Bienestar se unen por productos alimenticios confiables

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad alimentaria y promover el consumo responsable, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el organismo Alimentación para el Bienestar firmaron un convenio de colaboración que permitirá realizar estudios de calidad sobre los productos que esta última comercializa. El objetivo es garantizar que los alimentos que llegan a la población, especialmente a quienes menos tienen, cumplan con los estándares de calidad y nutrición comprometidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Este acuerdo representa un paso importante en el cumplimiento del compromiso número 66 de los "100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación", enfocado en la soberanía alimentaria. La meta es asegurar que todas las personas tengan acceso a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y a precios accesibles.

Gracias al convenio, el Laboratorio Nacional del Consumidor de Profeco podrá realizar investigaciones, análisis y estudios técnico-científicos sobre los productos solicitados por Alimentación para el Bienestar. Esta colaboración permitirá identificar la calidad de los alimentos en el mercado y brindar mayor certeza a las personas consumidoras sobre lo que están adquiriendo.

Además, el acuerdo refuerza el programa Quién es Quién en los Precios, ya que cada semestre, durante los primeros diez días hábiles, Alimentación para el Bienestar enviará a Profeco un listado de productos para que se investigue y analice su comportamiento en el mercado. Esta medida busca empoderar a las personas con información útil para tomar decisiones de compra más informadas.

Este instrumento contribuye a visibilizar el trabajo del Laboratorio Nacional del Consumidor, cuyos estudios de calidad son reconocidos por su rigor técnico y utilidad pública.

Las primeras adquisiciones incluyen café en grano, cacao en grano y miel, que posteriormente se procesan para obtener chocolate en polvo, de mesa y en barra, así como café soluble en tres presentaciones.

El convenio no solo fortalece la transparencia y la confianza en los productos alimenticios, sino que también aporta elementos clave para la formulación de políticas públicas más eficientes.