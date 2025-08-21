Policiaca Fallecimientos accidentes viales Detenidos Policiaca Saltillo

Fallecimientos

Probable infarto y caída de las escaleras acaba deja sin vida a un sexagenario

Probable infarto y caída de las escaleras acaba deja sin vida a un sexagenario

Probable infarto y caída de las escaleras acaba deja sin vida a un sexagenario

EL SIGLO DE TORREÓN

Al interior de su hogar, un sexagenario perdió la vida luego de sufrir un probable infarto mientras bajaba las escaleras, este jueves en el municipio de Saltillo.

Fue en el domicilio ubicado en la calle José Rosas Moreno, en la colonia Satélite Sur, donde se encontraba Humberto de 63 años de edad, en compañía de sus familiares.

Al bajar por las escaleras, presuntamente sufrió un infarto, lo cual provocó que el hombre rodara por estas para terminar en el piso, por lo que de inmediato sus familiares acudieron a auxiliarlo.

Tras percatarse que no respondía a ningún estímulo, pidieron auxilio a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar paramédicos de Cruz Roja.

Una vez que se confirmó el deceso, la zona fue acordonada para dar paso a los agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General a iniciar con las diligencias correspondientes.


Sin embargo será la necropsia de ley la que determinará las causas exactas de su muerte, por lo que el cuerpo se trasladó al Semefo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Fallecimientos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Probable infarto y caída de las escaleras acaba deja sin vida a un sexagenario


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408231

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx