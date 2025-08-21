Probable infarto y caída de las escaleras acaba deja sin vida a un sexagenario

Al interior de su hogar, un sexagenario perdió la vida luego de sufrir un probable infarto mientras bajaba las escaleras, este jueves en el municipio de Saltillo.

Fue en el domicilio ubicado en la calle José Rosas Moreno, en la colonia Satélite Sur, donde se encontraba Humberto de 63 años de edad, en compañía de sus familiares.

Al bajar por las escaleras, presuntamente sufrió un infarto, lo cual provocó que el hombre rodara por estas para terminar en el piso, por lo que de inmediato sus familiares acudieron a auxiliarlo.

Tras percatarse que no respondía a ningún estímulo, pidieron auxilio a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar paramédicos de Cruz Roja.

Una vez que se confirmó el deceso, la zona fue acordonada para dar paso a los agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General a iniciar con las diligencias correspondientes.

Sin embargo será la necropsia de ley la que determinará las causas exactas de su muerte, por lo que el cuerpo se trasladó al Semefo.