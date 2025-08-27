Probable depresión lleva a sexagenaria a terminar con su vida

Probable depresión llevó a una sexagenaria a terminar con su vida la tarde de este miércoles al interior de su domicilio ubicado en la Zona Centro de Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron en el domicilio ubicado en el cruce de las calles Benito Juárez e Ignacio Zaragoza, hasta donde arribaron familiares de Rosa María de 68 años de edad.

Al ingresar, se encontraron con la sexagenaria pendiendo de una cuerda, por lo que de inmediato solicitaron ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Paramédicos de Protección Civil Ramos Arizpe se dieron cita en el lugar, solo para confirmar que la mujer ya no contaba con signos vitales por lo que se dio parte a la autoridad.

Mientras que oficiales de la Policía Municipal acordonaron la zona; agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado dieron inicio a las indagatorias correspondientes.

Trascendió en el lugar que la hoy occisa se encontraba bajo tratamiento por depresión, por lo que no se descarta que ésta haya sido la causa que la llevó a terminar con su existencia.

Una vez que concluyeron se ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Semefo a fin de practicarle la necropsia de ley, y determinar las causas de su muerte.

LÍNEA DE LA VIDA

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 822 3737, al 55 52 59 8121 o al 871 175 1000 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.