Probable congestión alcohólica acaba con la vida de “La Vaquita”

Al interior de un taller mecánico, un sexagenario perdió la vida, el cual se presume que sufrió una congestión alcohólica, ya que en dicho sitio solía compartir bebidas alcohólicas con sus compañeros de parranda.

Se trata de Gerardo de 60 años de edad, quien era peluquero, y en local aledaño, un taller mecánico ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Los Ángeles del municipio de Saltillo, solía embriagarse.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el hoy occiso desde la noche anterior se encontraba bebiendo aguardiente, y tras beber hasta el ultimo trago de la botella, se quedó dormido en un sillón.

Fue este miércoles cuando uno de sus compañeros de parranda intentó despertarlo, sin embargo al no conseguir respuesta alguna, pidió ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar, quienes luego de valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron parte a las autoridades.

Mientras que oficiales de la Policía Municipal acordonaron la zona, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, dieron inicio a las diligenciad de campo así como recolección de inicios.

Trascendió en el lugar que el hoy occiso, mejor conocido como “La Vaquita”, padecía de alcoholismo, además que en el lugar se encontró una botella vacía de licor, por lo que se presume que su deceso pudo ser a causa de una contención alcohólica.

A pesar de que su cuerpo no presentaba aparentes huellas de violencia, será la necropsia de ley quien determine las causas exactas de su muerte, por lo que su cuerpo se traslado al Semefo.