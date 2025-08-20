Policiaca Accidentes Viales Fallecimientos Detenidos Policiaca Saltillo

Fallecimientos

Probable congestión alcohólica acaba con la vida de “La Vaquita”

Probable congestión alcohólica acaba con la vida de “La Vaquita”

Probable congestión alcohólica acaba con la vida de “La Vaquita”

ISABEL AMPUDIA

Al interior de un taller mecánico, un sexagenario perdió la vida, el cual se presume que sufrió una congestión alcohólica, ya que en dicho sitio solía compartir bebidas alcohólicas con sus compañeros de parranda.

Se trata de Gerardo de 60 años de edad, quien era peluquero, y en local aledaño, un taller mecánico ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Los Ángeles del municipio de Saltillo, solía embriagarse.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el hoy occiso desde la noche anterior se encontraba bebiendo aguardiente, y tras beber hasta el ultimo trago de la botella, se quedó dormido en un sillón.

Fue este miércoles cuando uno de sus compañeros de parranda intentó despertarlo, sin embargo al no conseguir respuesta alguna, pidió ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar, quienes luego de valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron parte a las autoridades.


Mientras que oficiales de la Policía Municipal acordonaron la zona, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, dieron inicio a las diligenciad de campo así como recolección de inicios.


Trascendió en el lugar que el hoy occiso, mejor conocido como “La Vaquita”, padecía de alcoholismo, además que en el lugar se encontró una botella vacía de licor, por lo que se presume que su deceso pudo ser a causa de una contención alcohólica.


A pesar de que su cuerpo no presentaba aparentes huellas de violencia, será la necropsia de ley quien determine las causas exactas de su muerte, por lo que su cuerpo se traslado al Semefo.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Muerte Hombre Saltillo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Probable congestión alcohólica acaba con la vida de “La Vaquita”


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407985

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx