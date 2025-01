PRI y PAN refrendan candidatura común para Alcaldías; PAN de Lerdo no acepta 

En la sede del Partido Acción Nacional (PAN) en Gómez Palacio, los dirigentes estatales y municipales del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Gómez Palacio y Lerdo, anunciaron en una rueda de prensa conjunta que la candidatura común será parcial, posiblemente en el 80 por ciento (%) de los municipios será así, en un 20% irán solos. Destaparon además algunos de los perfiles en ambos partidos para las alcaldías de Gómez Palacio y Lerdo.

En la rueda de prensa estuvieron presentes los presidentes estatales del PAN y del PRI, Mario Salazar Madera y Dany Soto, respectivamente, así como la presidenta del PAN en Gómez Palacio, Silvia Nevarez, el presidente del PAN en Lerdo, Roberto Favela, el presidente del PAN en Gómez Palacio, Carlos Taboada y el presidente del PRI en Lerdo, Carlos Cruz.

Soto dijo que los gobiernos de alianza han dado buenos resultados a los ciudadanos, pues el 75% de la población es comandada por gobiernos emanados de esta alianza. Señaló que ya se realizó una lista de aspirantes en cada municipio y llevarán a la mesa una terna.

"Hay municipios donde la potencialidad la tiene el PAN y hay otros donde la potencialidad la tiene el PRI. Nos sentaremos en la mesa y sin filias ni fobias partidistas que de pronto nos hacen decir 'tiene que ir tal porque tiene que ir tal', sino realmente quien sea la o el mejor porque esa será la garantía del resultado". Entre los perfiles del PRI para las alcaldías de Gómez Palacio mencionó a Leticia Herrera, Rocío Rebollo y Raúl Meraz mientras que en Lerdo a Susy Torrecillas, Carlos Cruz e Isabel Macías, todos sujetos a mediciones: "No estamos para aventuras políticas", aseguró.

Por su parte Salazar Madera mencionó: "la alianza va y estamos trabajando para llegar a los mejores acuerdos". También dijo que los resultados han sido contundentes y que en el caso del PAN se tienen perfiles en Lerdo como la actual síndica municipal Alina Rivera Quiñones, la regidora Salomé Elyd Sáenz y el presidente del PAN en Lerdo, Roberto Favela. En cuanto a Gómez Palacio mencionó a la presidenta del PAN, Silvia Nevárez, al regidor Uvaldo Nájera y a Jorge Calero García. "Apostamos a que en la mesa, en los diálogos encontremos las fórmulas que garanticen ganar", dijo Salazar.

El dirigente estatal del PAN dijo que en el seno del consejo estatal se aprobó por mayoría explorar firmar convenios de alianza y que la medida que marca el estatuto está cubierta. También destacó un diálogo constante con las dirigencias municipales para tener como resultado una unidad institucional, cerrando filas a favor de evitar que Morena avance.

Al ser cuestionado respecto a si ya hay acuerdo en Lerdo reiteró que "hay acuerdo y diálogo". Posteriormente dijo que el diálogo se entabló con la dirigencia estatal y que harán lo propio con la dirigencia municipal.

Cuestionado respecto a este mismo punto, es decir, si ya hay acuerdo para ir en unidad en el caso de Lerdo, el presidente del PAN, Roberto Favela, opinó: "Siempre hemos dicho que en Acción Nacional somos un partido de hombres y mujeres libres, practicamos la democracia y tenemos principios, tenemos nuestra doctrina, por eso tomé la palabra, pero también quiero decirles que yo soy institucional y respeto mis jerarquías, mis autoridades. Lo único que me cabe a mí decir, es lo siguiente: Creo yo que en Lerdo hay potencial para ganar si nos vamos solos, ya lo he dicho miles de veces, pero en esta ocasión vamos a analizar la propuesta de irnos en candidatura común, a lo mejor es buena. Vamos a planearlo, a platicarlo, vamos a ver todavía no está aceptada la candidatura común, ya lo dijo mi presidente estatal, hay una fecha para ello, entonces no quiero adelantar nada mas que soy institucional y aquí está mi jefe estatal", acotó.

La fecha límite que tienen PRI y PAN para signar un convenio de candidatura común es el 16 de Marzo. Del 22 al 29 de Marzo se darán los registros oficiales de quienes encabecen la planilla. Llevarán un logotipo común y una planilla única que deberá garantizar que el PRI y PAN propone a los candidatos a regidores que mas votos sumen. También buscan garantizar entre ambos partidos que el 50% de los municipios sean encabezados por candidatas mujeres. No usarán el tiempo para precampañas.

PRI y PAN refrendan candidatura común para Alcaldías; PAN de Lerdo no acepta