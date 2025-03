PRI y Morena se enfrentan por caso Teuchitlán en San Lázaro

En la sesión ordinaria de este miércoles de la Cámara de Diputados se enfrentaron las bancadas del PRI y de Morena por el caso de las personas desaparecidas en Teuchitlán, Jalisco.

Durante la discusión de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa y digitalización, el diputado Eduardo Gutiérrez Mancilla (PRI) reclamó a los morenistas que no quisieran tocar el tema del rancho Izaguirre; por lo que los legisladores guindas le reclamaron que el tema no estaba enlistado en el Orden del Día, y le exigieron que dejara la tribuna.

"De verdad que cada día nos sorprenden más, son insensibles, son perversos, están conducidos por el mal, y ese respeto que usted pide, diputado, ese respeto deberían tenerle ustedes a las madres buscadoras, a la memoria de los jóvenes que mataron en Jalisco. Me voy a largar, diputado, cuando en este país haya seguridad y se le garantice los jóvenes, y ahorita que me baje me lo dice usted de frente, porque es usted muy gritón, pero aquí estoy para defender y alzar la voz por las familias de México, no para hacerle caso a esta bola de parásitos insensibles, que son los de Morena", refirió el priista.