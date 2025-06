Previo al Pride TRC, se ofrecerá una feria para la comunidad LGBTI en Torreón este sábado 21

Ya se encuentra todo listo para llevar a cabo la 18 marcha del orgullo LGBTI o Pride TRC 2025, en la que de forma previa se habrá de desarrollar una feria en donde se ofrecerán desde pruebas rápidas de VIH, Sífilis y Hepatitis tipo C sin costo, hasta artículos de emprendedores de la comunidad.

Raymundo Valadez Andrade, organizador y promotor de los derechos de la comunidad, detalló que la invitación es para que asistan desde las 4 de la tarde de este sábado 21 de junio, en calle Galeana desde la avenida Abasolo hasta la Allende, a un costado de la Presidencia Municipal de Torreón.

Además, se contará con la presencia de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) así como la Unidad Municipal de Derechos Humanos, la dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, “así como nutriólogos, estilistas, gente a la que se le dio la oportunidad de promover su actividad y le saque provecho, sin fines de lucho, solo se les presenta el espacio”, explicó Valdez.

Y como se había informado, se estarán ofreciendo 500 pruebas rápidas para detectar VIH, así como Sífilis y Hepatitis tipo C, todo será confidencial y los resultados se tendrán en el momento.

“A todos los que se hagan la prueba de VIH, a los primeros 500, va haber regalos como paletas de hielo con los colores de la bandera, coronas, collares, playeras, todos los que se hagan la prueba van a participar en una dinámica en la que sacarán una pregunta que tiene que ver con la profilaxis preexposición ( Prep nuevo método para prevenir el VIH), quienes se sepan la respuesta se llevan una playera quienes no, se llevan un premio… habrá regalos para todos los que se quieran hacer la prueba”, detalló.

Además, insistió que para él como promotor de la salud, “es importante promover la salud sexual, pues creo que es de vital importancia no tirar la toalla y no dejar de hacer prevención, ya no queremos queremos que mueran personas por causas de Sida o que tienen que ver con el VIH. Que la gente viva el tiempo que tiene que vivir pero que no sea esto una causa de mortandad y la única manera de hacerlo es generando consciencia y haciendo pruebas, las que tengamos que hacer para llegar hasta donde hay nuevos casos de iniciarlos a tratamientos”.

Valdez recordó que hasta hace algunos años esas pruebas eran obligatorias, y hoy no se busca eso sino que sea voluntaria, y preventiva.

Recomendó a quienes están en tratamiento de Prep, cada tres meses como lo establece la Norma Oficial, quienes no lo están, cada seis meses.

Sobre la marcha, dijo que habrá de iniciar a las 6:30 de la tarde para concluir una hora más tarde, y se contará con la participación de 10 carros alegóricos y se espera una presencia de al menos 12 mil personas en esta fiesta del Orgullo LGBTI.