Prevén afectación en cultivo de melón

El próximo ciclo agrícola habrá menos cultivo de melón en la localidad de Ceballos, del municipio de Mapimí, por la falta de agua, advirtió el alcalde Fernando Reverte Granados.

"Va a afectar y más a nosotros en Ceballos, que es una zona melonera. Si el año pasado sembramos mil hectáreas, ahora vamos a sembrar 500 de melón, que es el cultivo que tenemos para poder sobrevivir", indicó.

Dijo que no se contemplan apoyos para los productores, quienes están padeciendo la falta de agua en las presas porque no llovió.

"Ya no hay agua, nada más para los puros pescados, ya está en el mínimo. Esperemos en Dios que llueva, si no llueve, no vamos a cosechar nada".

Ante ello, refirió que se tramitó una Declaratoria de Emergencia y se pidió una noria más para la comunidad de Ceballos.

"No me la quisieron autorizar para Bermejillo por lo del Agua Saludable. Esperemos que ya en estos días, en estos meses, ya nos suelten el Agua Saludable", mencionó.

Expuso que Bermejillo es la comunidad más grande y la que tiene la mayor problemática, por lo que se espera que fluya el agua del proyecto federal.