Presunta banda que roba a menores utiliza a adultos mayores en Saltillo

A través de redes sociales, una saltillense denuncio el intento de robo de su bebé, para lo cual, presuntamente, utilizan a adultos mayores para llevar a cabo el plagio.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 13:00 horas de este martes en la sucursal BBVA ubicado sobre la calle de Victoria, en la Zona Centro.

Según refirió, la mujer mayor la cual vestía una playera en color morado, se le acercó para preguntarle si le alquilaba, vendía o le daba a su bebé.

“¡Le dije que no! Que estaba loca, que qué le pasaba, yo le dije que cómo era posible que me pidiera eso, me dijo que ella la necesitaba, que su esposo la necesitaba, que se la vendiera, me asusté mucho me paré a decirle a un ejecutivo de ahí, y le dio aviso a la directora y solo sé que le habló a la policía, y los viejitos se salieron, hasta ahí quedó!”, señala en su publicación.