Presidenta justifica vallas en Palacio Nacional por el '8M'

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó la colocación de vallas alrededor de Palacio Nacional ante las manifestaciones para este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, e indicó que es para proteger a las personas manifestantes y a las policías que resguardarán el monumento histórico.

En su conferencia mañanera de este miércoles 5 de marzo en Salón Tesorería, Sheinbaum Pardo expresó que "el problema es que cuando quieren quemar la puerta de Palacio Nacional, pues hay que proteger porque la otra opción sería poner mujeres policías y entonces sí, ahí si no llegamos todas".

"Sencillamente es mejor poner una valla, frente a la posibilidad de que haya grupos que utilicen objetos peligrosos (...) finalmente una mujer policía también es víctima de discriminación muchas veces, pero en particular cuando hay acciones como esta que hemos visto en otros momentos, pues es mejor poner una valla metálica que poner a personas, particularmente mujeres a contener una agresión como esta porque es la contención. Ni siquiera es otra cosa, entonces por eso se ponen las vallas por protección a ellas y protección a las mujeres policías", comentó la titular del ejecutivo federal.

Destacó que en su gobierno se atiende a las mujeres, se creó la Secretaría de las Mujeres y el 8 de marzo comenzará la distribución de la cartilla de las mujeres.

"No es solo un asunto de monumentos, porque cuando hay una situación así, todo se pone en riesgo; ellas mismas, las que usan estos objetos. Nosotros no queremos que haya nada, que nadie salga herido en una circunstancia", insistió al asegurar que no se reprime.

"Es mejor una valla metálica a tener personas heridas, pero a todas las mujeres se les protege", agregó.